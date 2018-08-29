Переложить плитку перед Дворцом Республики потребовал Байбек

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда указал подрядным организациям на низкие темпы и неудовлетворительное качество выполняемых работ при реконструкции площади Абая и строительстве линии BRT по улице Тимирязева, сообщила пресс-служба городского акимата.

«Сегодня при реконструкции только исторического центра города создано около трех тысяч рабочих мест, проделан большой объем работы. Понятно, что в сжатые сроки, но то, как сегодня выложили плитку перед Дворцом Республики, так не пойдет. Перекладывайте все обратно», - сказал Байбек.

Управлению строительства города он поручил исправить все недочеты в десятидневный срок и усилить контроль над качеством проводимых работ на всех строительных участках в городе.

В свою очередь руководители подрядных организаций заверили, что основные работы будут завершены до конца месяца. «На площади Абая мы работали в три смены, даже ночью. Завершили всю черновую работу. Во Дворце Республики постоянно проводятся различные мероприятия, поэтому мы старались быстрее вывести технику и освободить проходы, убрать всю эту грязь и вывезти мусор. Признаюсь, что торопились, и из-за этого гранитная плитка была уложена неровно. Сейчас мы все это аккуратно переложим без каких-либо особых неудобств для горожан», - сказал директор компании «ТРИА ХОЛДИНГ» Михаил Чикаев.

Он добавил, что в ближайшее время также будут запущены фонтаны. «Все выявленные недочеты мы устраним и будем в рамках гарантии следить», - отметил Чикаев.

Аким Алматы также проверил темпы строительства линии BRT по улице Тимирязева и раскритиковал работу подрядной организации ТОО «Даулет Дорстрой». «Финансирование было выделено своевременно, однако работы ведутся с отставанием от графика. Набрали большие объемы, теперь не справляетесь. Только после наших ежедневных обходов и давлением общественности были привлечены дополнительные силы. До первого сентября проезжая часть должна быть открыта», - поручил Байбек.

Акимат напоминает, что в рамках реконструкции городских проспектов предусмотрено расширение пешеходных зон, посадка зеленых насаждений и строительство новых фонтанов, производятся укладка брусчатки, замена опор освещения, устройство поливочной системы, обновление входных групп и фасадов зданий.

Маршрут первой фазы BRT общей протяженностью 8,7 км пролегает по Мустафина – Сулейменова – Жандосова – Тимирязева до улицы Желтоксан. Реконструкция завершается на улицах Мустафина, Рыскулбекова и Сулейменова, строительные работы еще ведутся на улицах Жандосова и Тимирязева.