Средства заложены в проекте нового трехлетнего бюджета
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1,2 млрд тенге дополнительного финансирования получит Шымкент
фото с сайта kp.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в 2019 году Шымкенту выделят дополнительно 1,2 млрд тенге. А вот на передислокацию госорганов Туркестанской области в Туркестан предусмотрены расходы в 2,4 млрд тенге. Эти средства заложены в проекте республиканского бюджета на 2019-2021 годы, сообщил в четверг в ходе презентации документа в мажилисе и.о. министра финансов Берик Шолпанкулов.

«Проект бюджета предусматривает расходы на административно-территориальное разделение Южно-Казахстанской области на город республиканского значения Шымкент и Туркестанскую область. Так, Шымкенту на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнительно предусмотрено 1,2 млрд тенге и 2,4 млрд тенге на передислокацию госорганов Туркестанской области в город Туркестан», - сообщил Шолпанкулов.

В целом, отметил он, в 2019 году за счет средств республиканского бюджета регионам будет выделено 2,6 трлн тенге, составляется порядка 24% от общих расходов бюджета.

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