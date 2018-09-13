1,2 млрд тенге дополнительного финансирования получит Шымкент

Средства заложены в проекте нового трехлетнего бюджета
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в 2019 году Шымкенту выделят дополнительно 1,2 млрд тенге. А вот на передислокацию госорганов Туркестанской области в Туркестан предусмотрены расходы в 2,4 млрд тенге. Эти средства заложены в проекте республиканского бюджета на 2019-2021 годы, сообщил в четверг в ходе презентации документа в мажилисе и.о. министра финансов Берик Шолпанкулов.
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