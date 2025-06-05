Нацбанк ведет консультации с правительством о корректировке параметров тарифной политики

Национальный банк ведет консультации с правительством по возможной корректировке параметров тарифной политики, а также разрабатывает вопросы усиления мер по контролю за инфляцией, заявил в четверг в ходе брифинга председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

«Важным является актуализация и усиление комплекса мер по контролю за инфляцией. Нами сейчас этот комплекс прорабатывается совместно с правительством. В его рамках особенно актуальны темпы тарифной реформы», - сказал Сулейменов.

По его словам, по ряду направлений, включая водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, динамика цен опережает как общую инфляцию, так и инфляцию услуг. В результате это формирует ценовое давление.

«Мы ведем активные консультации с правительством по возможной корректировке параметров тарифной политики, в том числе с акцентом на то, чтобы темпы роста тарифов соотносились с инфляционными целями и обеспечивали сохранение покупательной способности населения», - сообщил глава Нацбанка.

При этом, подчеркнул он, цели инфраструктурной модернизации, тарифной реформы Нацбанку «абсолютно ясны для качественного и бесперебойного предоставления услуг». Однако, убежден Сулейменов, эти решения должны приниматься на основе прозрачной оценки эффективности и быть сопряжены с целями денежно-кредитной и общей макроэкономической политики и ее стабильности.

В целом Нацбанк остается приверженным своей цели и «готов действовать решительно для обеспечения устойчивого возврата инфляции к уровню 5%». А при необходимости – предпринять меры по ужесточению политики.