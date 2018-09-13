Казахстан и Турция намерены довести товарооборот до $5 млрд

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Анкаре принял участие в Третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией. В своем выступлении он отметил, что важной составляющей стратегического партнерства двух стран является торгово-экономическое взаимодействие, и подчеркнул, что Турция – один из важных инвестиционных партнеров Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев указал на необходимость эффективного использования возможностей межправительственной комиссии между Казахстаном и Турцией в решении вопросов взаимного сотрудничества.

«Сегодня Казахстан обновляет транспортную инфраструктуру в рамках программы «Нұрлы жол». В результате ее реализации мы планируем стать ведущим логистическим хабом в Центральной Азии. В этой связи нам необходимо эффективно использовать транзитный потенциал наших стран», - сказал президент Казахстана.

Также он остановился на вопросах укрепления отношений в нефтегазовой и военно-промышленной отраслях, акцентировал внимание на важности налаживания продуктивных связей в агропромышленном комплексе, туристической и научно-технической сферах.

Выступая на брифинге для представителей СМИ по итогам официального визита в Турцию, Назарбаев сообщил, что страны намерены нарастить товарооборот.

«Сейчас в нашей стране действует более 1800 предприятий с участием турецкого капитала. Объем товарооборота между странами в прошлом году составил почти 2 млрд долларов США. Мы договорились, что в будущем этот показатель достигнет 5 млрд долларов США», - сказал он.

Глава государства также рассказал, по каким направлениям Казахстан и Турция усилят взаимодействие.

«Сегодня в ходе переговоров мы обсудили наше сотрудничество в транзитно-транспортной, нефтегазовой, военно-технической, сельскохозяйственной, туристической, культурной, образовательной, научной и технологической отраслях. Мы договорились усилить наше взаимодействие по этим направлениям», - сказал Назарбаев.

Он добавил, что позиции Астаны и Анкары по региональным и международным вопросам «схожи», и они их обсуждают «всегда открыто». Назарбаев подчеркнул заинтересованность обеих стран в дальнейшем укреплении политического диалога.