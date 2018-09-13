Назарбаев рассказал, по каким направлениям Казахстан и Турция усилят взаимодействие
  • 97
Казахстан и Турция намерены довести товарооборот до $5 млрд
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Анкаре принял участие в Третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией. В своем выступлении он отметил, что важной составляющей стратегического партнерства двух стран является торгово-экономическое взаимодействие, и подчеркнул, что Турция – один из важных инвестиционных партнеров Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев указал на необходимость эффективного использования возможностей межправительственной комиссии между Казахстаном и Турцией в решении вопросов взаимного сотрудничества.

«Сегодня Казахстан обновляет транспортную инфраструктуру в рамках программы «Нұрлы жол». В результате ее реализации мы планируем стать ведущим логистическим хабом в Центральной Азии. В этой связи нам необходимо эффективно использовать транзитный потенциал наших стран», - сказал президент Казахстана.

Также он остановился на вопросах укрепления отношений в нефтегазовой и военно-промышленной отраслях, акцентировал внимание на важности налаживания продуктивных связей в агропромышленном комплексе, туристической и научно-технической сферах.

Выступая на брифинге для представителей СМИ по итогам официального визита в Турцию, Назарбаев сообщил, что страны намерены нарастить товарооборот.

«Сейчас в нашей стране действует более 1800 предприятий с участием турецкого капитала. Объем товарооборота между странами в прошлом году составил почти 2 млрд долларов США. Мы договорились, что в будущем этот показатель достигнет 5 млрд долларов США», - сказал он.

Глава государства также рассказал, по каким направлениям Казахстан и Турция усилят взаимодействие.

«Сегодня в ходе переговоров мы обсудили наше сотрудничество в транзитно-транспортной, нефтегазовой, военно-технической, сельскохозяйственной, туристической, культурной, образовательной, научной и технологической отраслях. Мы договорились усилить наше взаимодействие по этим направлениям», - сказал Назарбаев.

Он добавил, что позиции Астаны и Анкары по региональным и международным вопросам «схожи», и они их обсуждают «всегда открыто». Назарбаев подчеркнул заинтересованность обеих стран в дальнейшем укреплении политического диалога.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев отправил Джаксыбекова на пенсию
Новости
Исекешев назначен руководителем администрации президента
Новости
Бахыт Султанов назначен акимом Астаны
Новости
Курс доллара не должен быть таким высоким – Сулейменов
Новости
В МВД прокомментировали убийство полицейского в ЗКО
Новости
Морской порт Актау лишили статуса международного