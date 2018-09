Мир за ночь 13-14 сентября 2018 года

Чешская полиция задержала исламиста, который готовил в республике теракт, сообщает ТАСС. Во время обыска в его квартире были обнаружены инструкция по производству бомб и необходимые для этого химические вещества. Задержанный Доминик К. – словак по происхождению, три года назад принял ислам, считая идеалом «Исламское государство». Он распространял в социальных сетях призывы к джихаду. Это первый случай задержания на чешской территории готовившего теракт исламиста.

Курс бразильского реала достиг минимального значения за последние три года. По данным бразильского телеканала Globo, торги бразильским реалом закрылись на отметке 4,14. ​Таким образом, курс валюты снизился по отношению к доллару за день более чем на 1,1%, пишет РБК. Предыдущий минимум реал показал 24 сентября 2015 года, когда в ходе торгов доллар подорожал до 4,248 реала, но к закрытию бразильская валюта смогла отыграть часть падения. Торги тогда закрылись на отметке 4,12 реала за доллар. Падение реала произошло из-за внутренних факторов - выборов президента страны, которые должны пройти 7 октября, а также из-за появления более слабых, нежели ожидалось, показателей инфляции в США. Из валют развивающихся стран в четверг выросла турецкая лира. Центробанк этой страны поднял ключевую ставку до 24% с 17,75%. Аналитики инвестбанка Nomura относят Бразилию к странам с нулевым риском валютного кризиса. Наибольший риск кризисов стоит ожидать в Шри-Ланке, Аргентину и Турцию кризис уже охватил, а в ЮАР, Пакистане, Египте и на Украине он может произойти в ближайшие 12 месяцев. Эти оценки аналитики сделали на основе индекса «раннего оповещения» о возможных валютных кризисах. В рамках этого индекса они ранжируют 30 развивающихся рынков по степени близости к различным валютным катаклизмам.

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума за последние 27 лет. Как пишет газета «Известия», в конце августа он составил 0,89%. Уровень реальной безработицы – 4,8%, но также считается минимальным. Показатель регистрируемой безработицы учитывает лишь тех граждан, которые обращаются в службу занятости. Как отмечают эксперты, разница между уровнем зарегистрированной и реальной безработицы обусловлена небольшим размером пособия – 4,9 тыс. рублей, поэтому многие граждане не видят смысла в оформлении статуса безработного. Средний по стране прожиточный минимум составляет около 11 тыс. рублей. Эксперты объясняют низкий уровень безработицы вызванным экономической нестабильностью страхом граждан перед увольнением, а также демографическим кризисом.

В городах штата Массачусетс произошло 70 взрывов газа, которые привели к пожарам, сообщает РБК. В частности, взрывы газа произошли на севере штата, в городах Лоренс, Андовер и Северный Андовер. В районах, где присутствовал запах газа, людей эвакуировали.

В больнице Лоуренса находятся 6 человек, еще три человека пострадали в Андовере. В средней школе Северного Андовера организовали место временного проживания эвакуированных жителей.

Дома, где произошли взрывы обслуживает компания Columbia gas. Она уже начала расследование инцидента с трубопроводом, который вызвал взрывы в трех районах.

Социальная сеть Facebook во взаимодействии с партнерами начала выявлять дезинформацию на фотографиях и в видеозаписях посредством новых технологий и физических лиц, сообщает ТАСС. Как отмечают в компании, борьба с дезинформацией была ее приоритетом на протяжении последних двух лет. «До сих пор большинство наших партнеров в области проверки фактов сосредоточивали свое внимание на статьях. Тем не менее мы активно работали с целью разработки новых технологий и партнерских связей с тем, чтобы мы могли заняться и иными формами дезинформации. Сегодня мы подключаем к проверке фото и видео всех наших 27 партнеров в 17 странах мира», - информировала менеджер соцсети Антония Вудфорд. По ее словам, «многие из наших сторонних партнеров обладают опытом изучения фото и видео, получив подготовку в технике визуальной верификации».

Супертайфун «Мангхут» надвигается на острова на севере Филиппин, в зоне риска также находится остров Тайвань и юго-восточное побережье Китая, сообщает «Интерфакс». По данным глобальной системы оповещения и координации при бедствиях, стихия может затронуть 43 млн человек. Супертайфуном называют шторм со скоростью постоянного ветра выше 67 м/с. Между тем гонконгская обсерватория сообщила, что к пятнице скорость тайфуна увеличится до 72 м/с, добавив, что ураган может обрушиться на провинцию Гуандун в Китае, где проживает около 100 млн человек.

Volkswagen of America заканчивает производство легендарных автомобилей модели Beetle («Жук»). Как указывается в заявлении немецкого автоконцерна, производитель намерен сосредоточиться на семейных автомобилях, пишет РБК. Уход Beetle будет отмечен выпуском двух новых моделей Final Edition SE и Final Edition SEL, которые станут последними в этой серии. Они будут выпущены в июле 2019 года. «Утрата Beetle спустя три поколения и почти семь десятилетий вызовет массу эмоций у многих преданных поклонников Beetle», - отметил президент и главный исполнительный директор Volkswagen of America Хинрих Вебкен. Компания движется к тому, чтобы стать автопроизводителем «ориентированным на семью», сообщил он, добавив, что «планов по замене Beetle нет». Volkswagen Beetle производился немецким автоконцерном с 1983 по 2003 годы. С 1998 года компания начала производить обновленную версию – Volkswagen New Beetle, а в 2011 представила новое поколение Beetle (A5). Следом вышла модель Beetle R.