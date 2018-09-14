На Карачаганаке сняли производственные ограничения по добыче газа

Сняты производственные ограничения по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса. Теперь на месторождении будут поддерживаться максимального уровня добычи. Соответствующее соглашение подписали полномочный орган РК ТОО «PSA» при поддержке министерства энергетики и акционеры компаний Eni, Shell, Chevron, «Лукойл» и «КазМунайГаз» (Консорциум), сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

«13 сентября дан старт реализации крупного инвестиционного проекта на Карачаганакском месторождении (проект о снятии производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса - СПОГ). Благодаря проекту СПОГ будет поддерживаться максимальный уровень добычи на месторождении Карачаганак», - говорится в сообщении министерства в пятницу.

Ожидается, что этот инвестиционный проект бюджетом в $1,1 млрд «обеспечит поступление дополнительных доходов в бюджет Республики Казахстан в размере более $3,2 млрд в период до 2037 года».

«В рамках реализации данного проекта минимальная доля казахстанского содержания в закупе товаров, работ и услуг составит 40% и 75% при найме персонала. Указанный проект позволит перерабатывать дополнительные объемы сырого газа до 4 млрд кубометров в год. Данные объемы газа будут использованы для обратной закачки в пласт для максимизации уровня добычи жидких углеводородов, дополнительный прирост которых составит около 10 млн. тонн. Он также послужит ресурсом для реализации последующих инвестиционных проектов на месторождении», - отметили в министерстве.

По словам генерального директора ТОО «PSA» Мурата Журебекова, «переговоры с Консорциумом были довольно сложными», но «удалось достичь взаимоприемлемых условий с Консорциумом и успешно завершить переговорный процесс».

«Данный проект характеризуется применением так называемого механизма контроля затрат, суть которого заключается в том, что ответственность за реализацию проекта в рамках согласованного бюджета и графика ложится на Консорциум. И в случае, если будут превышены оговоренные параметры стоимости проекта, то такие сверхзатраты будут понесены за счет акционеров проекта.

Применение передовых технологий в производстве позволит удерживать объемы добычи и экспорта жидких углеводородов на стабильно высоком уровне, что в свою очередь положительно скажется на поступлениях в бюджет от Карачаганакского проекта.», - отметил он.

Карачаганакский проект реализуется в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции, заключенного между правительством РК, Альянсом иностранных компаний в лице British Gas / Shell (29,25 %), Eni (29,25 %), Chevron (18 %), «Лукойл» (13,5 %) и национальной компанией «КазМунайГаз» (10%). В настоящее время проект находится на стадии промыслового обслуживания этапа 2, который характеризуется поддержкой достигнутого на этапе 2 ежегодных объемов добычи порядка 11 млн тонн жидких углеводородов и 16,5-17,5 млрд кубометров газа. С начала действия ОСРП на месторождении было добыто порядка 193,8 млн тонн нефти и 255,8 млрд кубометров газа. Обратная закачка газа в пласт за аналогичный период времени составила порядка 101,8 млрд кубометров.