Нацагентство по борьбе с преступностью проверяет источники богатства из бывших республик СССР
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Британские власти будут «замораживать» подозрительные иностранные капиталы
Фото Sertac Kayar / Reuters

Великобритания собирается расширить действие ордеров на арест богатств неустановленного происхождения. В частности, Лондон намерен «замораживать» подозрительные активы, сообщает РБК.

Как рассказал в интервью газете Financial Times директор подразделения Национального британского агентства по борьбе с экономической преступностью Дональд Тун, ведомство проверяет источники богатства «из самых разных уголков мира», в том числе из бывших республик СССР.

Сейчас в стране следователи имеют право конфисковать имущество, если его владелец не может объяснить, каким законным образом он его приобрел. В дополнение к этому планируется «замораживать» подозрительные активы, уточняет Тун. Он сообщил, что власти ждут от юристов, бухгалтеров и других работников финансовой сферы гораздо больше отчетов о подозрительных транзакциях в Великобритании. В случае сокрытия такой информации им также может грозить наказание.

«Поток грязных денег» только в Лондоне власти Великобритании оценивают в 90 млрд евро.

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