Без осадков будет лишь на востоке и юго-востоке республики
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Дожди вернутся в Казахстан в ближайшие три дня
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В большинстве областей Казахстана 18-20 сентября ожидаются дожди и порывистый ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

«Антициклон, определявший погоду в большинстве областей республики, начал смещаться на юг Западной Сибири. А на смену ему с Европейской части России будет перемещаться циклон и связанные с ним две системы атмосферных фронтов. Дожди с грозами и порывистым ветром сначала ожидаются в западных районах, а по мере перемещения циклона и фронтов на восточном направлении дожди предполагаются и в других регионах Казахстана», - говорится в сообщении синоптиков в понедельник.

Погода без осадков сохранится на востоке и юго-востоке республики, температура воздуха здесь повысится. Тепло будет и на остальной территории страны, только на западе ожидается понижение температуры воздуха.

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