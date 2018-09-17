Дожди вернутся в Казахстан в ближайшие три дня

«Антициклон, определявший погоду в большинстве областей республики, начал смещаться на юг Западной Сибири. А на смену ему с Европейской части России будет перемещаться циклон и связанные с ним две системы атмосферных фронтов. Дожди с грозами и порывистым ветром сначала ожидаются в западных районах, а по мере перемещения циклона и фронтов на восточном направлении дожди предполагаются и в других регионах Казахстана», - говорится в сообщении синоптиков в понедельник.

Погода без осадков сохранится на востоке и юго-востоке республики, температура воздуха здесь повысится. Тепло будет и на остальной территории страны, только на западе ожидается понижение температуры воздуха.