Избран новый руководитель фракции коммунистов

В мажилисе парламента РК в понедельник состоялось заседание депутатской фракции «Народные коммунисты» Коммунистической Народной партии Казахстана, на котором был избран новый руководитель фракции, сообщила пресс-служба мажилиса.

«По инициативе руководителя фракции Владислава Косарева основным вопросом повестки дня стало избрание нового руководителя фракции. По итогам открытого голосования новым руководителем фракции «Народные коммунисты» единогласно избран мажилисмен Айкын Конуров», - говорится в сообщении.

Косарев обратился к коллегам с просьбой освободить его от обязанностей руководителя фракции, но он продолжит выполнять свои депутатские полномочия.