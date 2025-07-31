Казахстан самостоятельно построит три ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске

Казахстан самостоятельно будет строить ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, так как российская компания «ИНТЕР-РАО» не нашла экспортного финансирования, заявил в четверг в ходе брифинга в правительстве первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. При этом, заверил он, со строительством АЭС в Казахстане таких проблем не возникнет.

«Компания «ИНТЕР-РАО», обязуясь построить (три - В.) станции у нас, должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно», - сказал Скляр.

Он отметил, что накануне сообщалось о начале активной фазы строительства ТЭЦ в Кокшетау, заказчиком которой выступает компания «Самрук-Энерго». Скляр подчеркнул, что «то же самое будет и со станциями в Семее и Усть-Каменогорске».

«Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то «Самрук-Энерго» может выбрать их в партнеры. Здесь никаких препятствий не будет. Это делается для того, чтобы сама станция, так как она будет работать без каких-либо дотаций, только за счет рынка мощностей, могла предложить на рынок тариф, который не превышает какие-то существующие пределы», - объяснил первый вице-премьер.

Говоря о стоимости проектов, он сказал, что «пока до конца года дорабатывают проектно-сметную документацию». Однако по мировой практике, общая стоимость за киловатт час закладывается «примерно от 2 до 2,5 млн долларов США за 1 гигаватт электрической мощности».

Что же касается вопроса, не возникнет ли аналогичных проблем при реализации проекта АЭС в Казахстане, консорциум по строительству которой возглавил «Росатом», Скляр подчеркнул, что это разные проекты и разные компании.

«По АЭС будет отдельное межправительственное соглашение. Компания «ИНТЕР-РАО», которая была назначена оператором по ТЭЦ и «Росатом» - имеют разные источники финансирования. Здесь каких-либо сомнений у нас нет. Агентство по атомной энергии занимается этим вопросом. Никаких проблем нет», - заверил Скляр.

Напомним, в апреле 2024 года Казахстан подписал соглашение с Россией о строительстве трех новых угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями по проектам с двух сторон определены ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго». Однако в конце апреля 2025 года Скляр сообщил, что у российской стороны возникли проблемы с финансированием.