Суд признал виновной правозащитницу Бахытжан Торегожину в «распространении ложной информации»

В четверг Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы оштрафовал правозащитницу Бахытжан Торегожину за «распространение ложной информации» (456-2 часть 3 КоАП). Ее судили за пост в Facebook, в котором она сообщала о тяжелом состоянии здоровья политического заключенного Марата Жыланбаева.

Защита Торегожиной заявляла несколько ходатайств. В одном из них настаивали о недопустимости рапорта и протокола, на основе которого было возбуждено дело в отношении нее.

«Данные материалы не могут быть приняты судом в качестве доказательств, поскольку они основаны на предположениях. Протокол составлен с нарушениями. При составлении протокола имело место давление вышестоящего руководства на инспектора полиции, чему мы были свидетелями. Такие дела в таком виде не должны доходить до суда, учитывая загруженность казахстанских судов», - заявила защитница Маржан Аспандиярова.

Во время допроса участкового инспектора по Алмалинскому району Мухита Тойбаева, составившего первоначальный рапорт на Торегожину, выяснилось, что на тот момент он ничего не знал о состоянии здоровья заключенного Марата Жыланбаева.

«Торегожина опубликовала пост о заключенном, о том, что его здоровье ухудшено. Указанное сообщение имеет явно деструктивный характер и формирует негативное восприятие уголовно-исполнительной системы, содержит информацию о здоровье Жыланбаева и не основано на фактах. При этом правоохранительные органы сообщили, что Жыланбаев читает книги, выполняет упражнения, выходит на прогулки, пьет воду, компот и чай. Также в соцсетях была запись, где Жыланбаев самостоятельно выполняет зарядку в камере», — заявил он.

Адвокат Галым Нурпеисов уточнил у участкового, мониторит ли он соцсети. На что инспектор ответил: «Я имею право. Торегожина все время выходит на митинги. Поэтому и мониторю. Законом не запрещено».

Позднее сама Бахытжан Торегожина заявила ходатайство, чтобы Марат Жыланбаев присутствовал на судебном процессе в форме онлайн-связи и ответил на все вопросы. Однако судья не увидела оснований для допроса Жыланбаева.

«Лицо, чьи права затрагивается - это Марат Жыланбаев. Здесь необходимо связаться по связи с Жыланбаевым, он ответит на все наши вопросы и подозрения», — дополнил адвокат Нурпеисов.

По словам Торегожиной, 18 июля к Жыланбаеву ездил адвокат, который сообщил, что активист снова начал голодовку. До этого заключенный был на сорокадневной голодовке, когда он вышел из нее, то попросил предоставить ему на неделю отдельную комнату, потому что у него была диарея. Ему отказали и вывели в отряд, где нет туалета.

«Он сказал, что эmо его унизило и он со злости сел на новую голодовку и начал стремительно терять вес. Мы снова делали запрос, нам отвечали, что у него все хорошо. Потом нам позвонили и сообщили, что он сильно похудел и он в тяжелом состоянии. Мне сказали, что он похож на Арона Атабека, который при выходе из колонии весил 47 кг и вскоре умер. Я предположила, что Жыланбаев весит примерно 45 килограммов. Цель была в том, чтобы, наконец, КУИС дал вразумительный ответ (...) Я не хочу, чтобы Марат умер. Честно, я хотела встретиться с ним и убедить, чтобы он не голодал» , - объяснила Торегожина.

Большинство ходатайств защиты были отклонены. После долгого выступления стороны защиты об отсутствии состава преступления в деяниях Торегожиной и «деградации судебной и правоохранительной системы», судья Бибигуль Шамшаева стремительно вынесла решение, в котором признала правозащитницу виновной.

Ранее Торегожина сообщила о тяжелом состоянии здоровья политического активиста и марафонца Марата Жыланбаева, заявив о том, что у него «неестественный цвет кожи, обморочное состояние», а вес снизился до 45 кг.

61-летний Марат Жыланбаев – лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!». Он находится под стражей с весны 2023 года, осенью того же года на закрытом судебном процессе был осужден на семь лет за участие и финансирование экстремистской организации. Казахстанские и международные правозащитники считают его политическим заключенным.

Жыланбаев – ультрамарафонец, обладатель семи рекордов, внесенных в Книгу рекордов Гиннеса.