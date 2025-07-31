​4,4 млрд тенге возвращены государству после аудита Минсельхоза и различных институтов

4,4 млрд тенге возвращены государству после аудита министерства сельского хозяйства, его комитетов, подведомственных организаций и ряда других отраслевых институтов. Проверка также выявила у них факты неэффективного использования 66,2 млрд тенге, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.

Проверки ведомства охватили министерство сельского хозяйства, его отдельные комитеты и подведомственные организации, нацкомпанию «Продовольственная контрактная корпорация», Национальный аграрный научно-образовательный центр, нацхолдинг«QazBioPharm», профильные вузы и региональные социально-предпринимательские корпорации.

По итогам проверок госаудит выявил у этих организаций несогласованность между программными документами развития, несоблюдение индикаторов самообеспечения (который еще не достигает 80%) и недостаточный мониторинг запасов продовольствия. При этом используемая организациями методика расчета не учитывает физиологические нормы потребления.

Кроме того, ведомство установило, что в Казахстане по-прежнему не внедрена автоматизированная система учета и контроля продовольственных запасов, что приводит к недостоверности данных о наличии и движении этих товаров.

Недоработки имеются и в части ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Более 87% ветлабораторий не аккредитованы на соответствие международным стандартам. Выявлены случаи нарушения закупочных процедур ветпрепаратов на сумму свыше 396 млн тенге. Не все пограничные пункты (24 пограничных пункта из 101) на сегодняшний день обеспечены фитосанитарным контролем.

Госаудит также указывает на низкие темпы повышения наукоемкости сельского хозяйства. На 2023 год этот показатель достигал всего 0,26% от ВВП. Недостаточное внедрение результатов научных исследований в практику тормозит модернизацию отрасли, полагают в ведомстве.

Наряду с неэффективным использованием 66,2 млрд тенге, ведомство зафиксировало неэффективное планирование расходов на 179 млн тенге.

«ВАП выработаны необходимые рекомендации и поручения для устранения всех выявленных нарушений и проблем. Они в рабочем порядке направлены правительству и объектам аудита», — говорится в сообщении.