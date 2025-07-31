Потребность в ней растет со стороны фермеров из-за вероятной засухи в южных регионах страны
​Поступление воды из трансграничных рек в Казахстан ежегодно снижается — Бектенов
фото пресс-службы премьер-министра

Поступление воды из трансграничных рек в Казахстан снижается, заявил премьер-министр Олжас Бектенов при осмотре водохранилищ и гидротехнических объектов во время рабочей поездки в Туркестанскую область. Из-за угрозы засухи в южных регионах страны, фермеры нуждаются в больших объемах водных ресурсов, чем обычно.

В РГП «Казгидромет» сообщили, что текущий вегетационный сезон в южных регионах Казахстана проходит на фоне дефицита осадков. Прогнозы Всемирной метеорологической организации и Северо-Евразийского климатического центра указывают на высокую вероятность гидрологической засухи. Это создает риски для сельского хозяйства, особенно в бассейне реки Сырдарьи, где возможны локальные потери урожая.

Правительство ведет переговоры с государствами, расположенными выше по течению реки Сырдарьи, в рамках Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии. «Достигнутые договоренности позволяют обеспечить своевременный водозабор», — подчеркивается в сообщении пресс-службы премьера.

При этом Бектенов подчеркнул, что с учетом снижения объемов воды, поступающей из трансграничных источников, правительство видит своим приоритетом развитие внутренних водных резервов. Он напомнил о поручении президента построить 20 новых и провести капитальный ремонт не менее 15 водохранилищ перед для сбора весенних и талых вод и направления на нужды аграриев.

«В ближайшее время за счет подачи дополнительного объема воды в размере 113 млн м3 через водохранилища “Байдибек Ата” и “Боралдай” в водохранилище “Боген”, будет обеспечено гарантированное водоснабжение города Туркестан», — заявил премьер.

Бектенов также подчеркнул, что правительство ищет возможности для строительства дополнительных водохранилищ для максимального использования внутренних водных резервов.

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