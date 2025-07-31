​В СКО реализуется 52 инвестпроекта на общую сумму 893 млрд тенге

Они позволят создать 7500 новых рабочих мест
В Северо-Казахстанской области реализуется 52 инвестпроекта, общей стоимостью 893 млрд тенге. Они позволят создать 7500 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Акорды по итогам встречи акима региона Гауеза Нурмухамбетов с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
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