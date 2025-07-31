​В СКО реализуется 52 инвестпроекта на общую сумму 893 млрд тенге

В Северо-Казахстанской области реализуется 52 инвестпроекта, общей стоимостью 893 млрд тенге. Они позволят создать 7500 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Акорды по итогам встречи акима региона Гауеза Нурмухамбетов с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Нурмухамбетов также рассказал, что по итогам 2025 года в области планируется ввести 332 тыс. кв. м нового жилья. К нынешнему моменту сдано 5 многоэтажных домов, до конца года будут завершены еще 11 объектов.

На поддержку аграриев СКО в рамках программы «Кең Дала 2» выделено 97 млрд тенге, что на 24%, чем в 2024 году.

В рамках реализации национального проекта «Келешек мектептері» в Петропавловске построена современная школа на 600 мест. Ведется строительство детского сада на 280 мест.

Также в сельских районах области завершена модернизация 46 объектов здравоохранения.