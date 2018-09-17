Алматы готов к отопительному сезону на 100% - акимат

По данным акимата, в текущем году проведена реконструкция 12 км тепловых сетей, на стадии завершения работы по устранению прорывов, выявленных в период проведения гидравлических испытаний, после чего на тепловых сетях будет запущен циркуляционный режим.

Глава города Бауыржан Байбек провел выездное совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону и осмотрел участок улицы Толе би, где была проведена реконструкция 5 км тепловых сетей. По информации управления энергетики и коммунального хозяйства города, замена изношенных труб по улице будет продолжена в следующем году в восточном направлении от улицы Розыбакиева и в западном от улицы Утеген батыра.

Ранее готовность к отопительному сезону проверил аким Астаны Бахыт Султанов. Его заместитель Косман Айтмухаметов сообщил, что на данный момент проводятся завершающие работы по подготовке города к отопительному сезону, готовность жилых домов и социальных объектов составляет 97%.