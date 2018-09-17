Более 580 млн тенге тратит ЕНПФ на аренду зданий за полгода

За полгода на аренду своих офисов Единый накопительный пенсионный фонд тратит 588 млн тенге. Причем покупать собственные здания, по словам председателя правления фонда Нурбуби Наурызбаевой, невыгодно, так как «в случае переезда может встать вопрос с продажей офиса». Тем не менее в ближайших планах – купить собственное здание в Алматы и в крупных областных центрах, сообщила она в понедельник в ходе встречи с депутатами сената.

«Во всех регионах, во всех областных и районных центрах имеются наши офисы. На сегодняшний день в фонде работает 1987 человек, из них 480 – в центральных офисах, более 1500 тысяч – в регионах», - сообщила Наурызбаева, отвечая на вопросы депутатов.

По ее словам, практически все офисы, а сегодня в общей сложности имеется 218 подразделений, фонд арендует.

«Большинство из них находится в районах, селах, районных центрах. И мы считаем, что покупка офисов там в экономическом плане для нас нецелесообразна, так как в дальнейшем, в случае переезда, перед нами встанет вопрос о продаже этого офиса», - подчеркнула председатель правления.

Тем не менее в некоторых областных и районных центрах фонд «проводил работу по покупке некоторых зданий», но «те здания, которые предоставляют нам для покупки, достаточно высокие».

«Мы сейчас работаем в этом направлении. Сейчас центральный офис фонда, который в Алматы, мы планируем купить хороший большой офис и несколько офисов в областных центрах, в крупных областных центрах. По аренде да, мы в год немало тратим – за полгода на аренду ушло 588 млн тенге. Это только на аренду. Но у нас 231 подразделение было, сейчас 218 подразделений. На каждое подразделение купить офис, с точки зрения финансов, неэкономично и нецелесообразно. Мы все рассчитали, сколько мы тратим на то, чтобы купить, и на то, чтобы арендовать», - заключила Наурызбаева.