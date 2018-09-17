Сенаторы о накопительной пенсии: «Мы сами под себя закладываем бомбу»

В понедельник в ходе встречи с руководством Единого накопительного пенсионного фонда депутаты сената подняли проблему несоответствия количества экономически активного населения с количеством вкладов. По мнению Серика Бектурганова, государство само под себя закладывает бомбу, потому что после того, как остается только накопительная пенсия, часть граждан попросту перестанет получать пенсию.

«Сколько у нас экономически активного населения и сколько четко работающих счетов? Вы даже здесь, в выступлении, говорите 64%, потом отвечаете 71%. По нашим расчетам получается 9 432 вклада в среднем на сегодня, на 1 июля работает, вы сказали 64%. Это 6 млн 36,5 тыс. человек. Экономически активное население - цифра другая. Кто-нибудь сравнивает эти цифры, кто-нибудь думает об этих людях, которые не имеют пенсионных накоплений? Или мы сейчас за самозанятых взялись и нас больше никто не интересует? Кто может аналитику эту всю сделать?, - поинтересовался депутат Серик Бектурганов.

Он напомнил, государство идет к тому, что в скором будущем не будет солидарной системы, а останется только накопительная.

«Мы здесь сами под себя подкладываем бомбу, если сегодня не знаем аналитики. Сколько человек у нас одномоментно перестанут получать пенсию? Будут только базовую получать и все, а накопительную не будут, потому что со счетами не в порядке. Поэтому сегодня мы должны уже посчитать и какие-то меры принимать», - заявил сенатор.

Председатель правления единого накопительного пенсионного фонда Нурбуби Наурызбаева заверила, что цифры «абсолютно правильные цифры, просто они о разных вещах».

«64% - это статистика, это счета, на которые поступил хотя бы один взнос. Таких счетов 64%. 71% - это от 6 до 12 взносов, кто сделал в течение прошлого года. То есть в течение года бывают разные ситуации. Люди могут увольняться, переходить, могут в декретный отпуск уходить. Поэтому эти цифры меняются», - объяснила она.

«Нет, в декретный отпуск уходят - государство же платит за декретниц», - поправила Наурызбаеву депутат Бырганым Айтимова.

«Не все время же, до года. А дальше уже не платится», - подчеркнула глава ЕНПФ.

«На мой взгляд, эта цифра не может быть ниже, чем 71%», - не успокоился Бектурганов.

«Может. У нас всего 10,2 млн счетов. Из них по обязательным пенсионным взносам 9,7 млн счетов. Из них счета с пенсионными накоплениями - 9,4 млн. То есть коррелировать их напрямую с экономически активным населением не совсем правильно. Во-первых, там есть получатели, то есть пенсионеры, во-вторых, это, может быть, человек одно время работал, потом не работал, то есть перешел из категории в категорию, а счета могут остаться. Не все же люди сразу прибегают и закрывают. А если на счете есть хоть 1 тенге, мы не вправе его закрывать. Потом, когда объединялись пенсионные фонды, к нам перешли около миллиона, так называемых, технических счетов. То есть счетов без ИИН, без фамилий, дублирующие. Сейчас мы их отработали, мы довели их количество до 300 тыс. Поэтому просто сказать - количество счетов должно соответствовать количеству занятого населения – это не совсем правильно. Занятое население это тоже перманентное состояние», - пояснила Наурызбаева.

Бектурганов поблагодарил главу ЕНПФ «за лекцию» и заявил: «Зря вы так спокойно говорите о том, что человек вот сегодня имеет отчисления, завтра не имеет. Я об этом и говорю. Это беда человека, которая потом ляжет тяжестью социальной напряженности на государство. Если у него нет стабильности пенсионного счета. Нужно сказать: что такая проблема есть и как мы ее собираемся решать. А пока мы не видим даже, что вы проблему видите».