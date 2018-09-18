Мир за ночь 17-18 сентября 2018 года

Над Средиземным морем пропал российский Ил-20 с военными на борту, США вводят новые торговые пошлины против Китая и снижают квоту на прием беженцев, в Нью-Йорке в результате пожара в торговом центре пострадал 21 человек. Тем временем Саудовская Аравия разрешила паломникам посещать другие города, а на Илона Маска снова подали в суд.

Российский военный самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем в ходе атаки израильских истребителей по объектам в провинции Латакия, сообщает ТАСС. Как пояснили в министерстве обороны РФ, самолет возвращался на авиабазу Хмеймим, когда около 23:00 понедельника над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем. «Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латаки», - сообщили в ведомстве. В Минобороны заявили, что российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne. На борту самолета находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна. Организована поисково-спасательная операция. Между тем Армия обороны Израиля отказалась от каких-либо комментариев.

Президент США Дональд Трамп объявил о введение 10%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома. «С 1 января тарифы вырастут до 25%. Более того, если Китай примет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, то мы немедленно начнем третий этап, введя дополнительные пошлины на импорт приблизительно на $267 млрд», - заявил Дональд Трамп. Президент США 15 июня этого года объявил о введении пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд в связи с якобы кражей КНР американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике. Пошлины были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно. Власти КНР в свою очередь ответили введением пошлин на американский импорт на аналогичные суммы. Кроме того, Китай инициировал разбирательство в ВТО.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты в 2019 финансовом году, который начинается с 1 октября, ограничат квоту на прием беженцев до 30 тыс. человек, пишет РБК. При этом он сказал, что США ожидают заявки от 310 тыс. беженцев, из них 280 тыс. человек будут претендентами на получение убежища, и только остальные 30 тыс. получат статус беженца. По информации госсекретаря, в США уже находятся 800 тыс. человек, которые просят убежища и ожидают рассмотрения своих заявлений. С 2001 года беженцами признали 4,1 млн человек. Гуманитарная помощь от США составила $8 млрд в 2017 году, что «больше, чем в какой-либо другой стране». «Предлагаемая в этом году квота на беженцев должна рассматриваться в контексте многих других форм защиты и помощи, предлагаемых Соединенными Штатами», - сказал Помпео. Он заявил, что США сосредоточат внимание на гуманитарной защите тех, кто уже находится в стране. На 2018 финансовый год была утверждена квота на прием до 45 тыс. мигрантов.

В Нью-Йорке, в Бруклине на острове Лонг-Айленд, загорелся торговый центр King's Plaza, в результате пожара пострадал 21 человек, в том числе 18 пожарных, сообщает РБК. Всего в тушении пожара были задействованы около 250-300 пожарных. Огонь уничтожил несколько автомобилей. Полиция арестовала подозреваемого в поджоге машин. По данным полиции, он мог иметь разногласия с автодилером, который владел большинством из пострадавших автомобилей.

Саудовская Аравия впервые разрешила мусульманским паломникам, совершающим малый хадж — умру в королевство, посещать помимо Мекки и Медины другие города, сообщает «РИА Новости». Как отметил представитель министерства по хаджу Абдель Азиз Вазан, «в этом году приезжающие из-за рубежа паломники смогут в течение 30 дней посетить любой город, туристическое место в королевстве по визе, выданной для совершения малого хаджа, но 15 дней они должны пробыть в Мекке». По его словам, на прошлой неделе в королевство прибыли более тысячи паломников из разных стран мира для совершения малого хаджа, а всего за четыре дня было выдано 25 тыс. виз для тех, кто хочет попасть на умру в Саудовскую Аравию. Умра является малым паломничеством к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии, но не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время года.

Британский дайвер Вернон Ансуорт, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на американского бизнесмена Илона Маска за клевету, пишет газета «Известия». «Маск периодически использовал свой аккаунт в Twitter и электронные письма в СМИ, чтобы публиковать для всего мира ложные и порочащие обвинения против господина Ансуорта, в том числе обвинения в педофилии», - говорится в материалах искового заявления, зарегистрированного в суде Калифорнии. Дайвер требует опровержения порочащих сведений и $75 тыс. морального ущерба. Напомним, 12 участников школьной футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня. Спустя 10 дней выяснилось, дети оказались в пещере Тхам Луанг, которую затопило. Ансуорт обнаружил местонахождение детей в пещере и собрал команду по их спасению. Операция по вызволению длилась трое суток. Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайвера. Однако Ансуорт заявил, что субмарину нельзя использовать. Бизнесмен же обзывал дайвера педофилом и насильником детей. Заявления Маска вызвали шквал критики и ему пришлось с извинениями удалить свои твиты.