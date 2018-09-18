11,2 млн тонн зерна намолочено в Казахстане – МСХ

На сегодняшний день в Казахстане завершены уборочные работы на 59% площадей, намолочено 11,2 млн тонн зерна при урожайности 12,5 центнеров с гектара. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

«По состоянию на 18 сентября текущего года зерновые культуры убраны с площади более 8,9 млн. га или 59% подлежащих уборке, намолочено 11,2 млн. тонн зерна при урожайности 12,5 ц/га», - сообщил Шукеев.

При этом, отметил он, в южных областях – Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской – убрано 86% зерновых культур, в западных – Актюбинской и Западно-Казахстанской – 89%, северных, центральных и восточных областях – Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской – 56%.

«Из-за погодных условий темпы уборки ниже прошлогодних. Согласно прогнозу погоды на сентябрь 2018 года средняя температура воздуха предполагается выше нормы в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях, на остальной территории около нормы. Месячное количество осадков предполагается выше нормы в Западно-Казахстанской области, около нормы в Актюбинской, Костанайской, Мангистауской и Атырауской областях, в северо-западной части Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также в северной части Восточно-Казахстанской области и меньше нормы – на остальной территории», - добавил он.

На данный момент к уборке остается 6,1 млн га зерновых культур.

«При суточной производительности имеющихся зерноуборочных комбайнов порядка 800,0 тыс. га и благоприятных погодных условиях имеется возможность завершить уборку в первой декаде октября», - добавил Шукеев.

В тоже время, по словам министра, выпавшие осадки будут способствовать появлению подгона, увеличению засоренности посевов, что также будет вызывать затруднения в проведении уборочных работ. В связи с этим акиматам областей необходимо принять меры по ускорению темпов уборки урожая посредством использования высокопроизводительной уборочной техники, решения проблемных вопросов, препятствующих повышению темпов уборочных работ.

В целом в текущем году зерновые культуры будут убраны с площади 15,0 млн га, в том числе пшеница – 11,1 млн га. Это соответственно на 0,3 млн га и 0,8 млн га меньше уровня 2017 года. Уборочные площади масличных культур составляют 2,8 млн га, что превышает уровень прошлого года на 0,4 млн га. Валовой сбор зерновых по республике прогнозируется на уровне 20,0 млн тонн. Объем производства маслосемян ожидается на уровне 2,3 млн тонн.

«Указанные объемы позволяют довести экспортный потенциал зерна до 9,0 млн тонн, маслосемян – до 1,0 млн тонн, обеспечить сырьем комбикормовые и маслоперерабатывающие предприятия», - заключил Шукеев.