Джакишеву отказали в просьбе поехать на похороны матери

Экс-глава национальной компании «КазАтомПром» Мухтар Джакишев написал заявление с просьбой отпустить его на похороны матери, однако ему отказали, сообщил во вторник по телефону Vласти пресс-секретарь комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Галымжан Хасенов.

«Да, он заявление писал. Но в рамках уголовно-исполнительного законодательства, статьи 113 раздела 3 пункта 5, ему отказан выезд за пределы учреждения», - сказал Хасенов.

При этом он не смог ответить на вопрос, является ли это решение окончательным или есть возможность его пересмотреть.

«Не знаю. Во всяком случае, на сегодняшний день (ему запрещен выезд - V)», - заключил пресс-секретарь.

Отметим, что согласно ст.113 р.3 п.5 выезды за пределы учреждения по основаниям, указанным в частях первой и второй настоящей статьи, не предоставляются осужденным: за террористические, экстремистские преступления либо за преступления, совершенные в составе преступной группы, а также за преступление против половой неприкосновенности малолетних.

Напомним, сегодня утром в Алматы после продолжительной болезни скончалась мать Мухтара Джакишева – она тяжело заболела после его ареста 9 лет назад. Ранее в КУИС отказали Джакишеву в удовлетворении просьбы выехать к ней, чтобы повидаться.

Экс-глава нацкомпании «КазАтомПром» Мухтар Джакишев был приговорен в 2010 году к 14 годам лишения свободы по обвинению в хищении госсредств и коррупции. Позже второй суд приговорил Джакишева к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и правом занимать руководящие должности в национальных компаниях на срок 7 лет. Это наказание суд поглотил более строгим из приговора от 12 марта 2010 года и окончательно к отбытию наказания назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.