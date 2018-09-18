В Алматы скончалась мать Мухтара Джакишева

«Умерла Раиса Нургалиевна Джакишева… 3 ноября ей исполнилось бы 80 лет, после ареста Мухтара она тяжело заболела, и все 9 лет боролась с тяжелейшим заболеванием. Два раза писала на имя президента ходатайство о помиловании своего сына», - написала Торегожина на своей странице в Facebook.

Мать осужденного скончалась сегодня в Алматы.

Ранее в комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) отказали в удовлетворении просьбы заключенного Мухтара Джакишева о выезде к тяжелобольной матери.

Экс-глава нацкомпании «КазАтомПром» Мухтар Джакишев был приговорен в 2010 году к 14 годам лишения свободы по обвинению в хищении госсредств и коррупции. Позже второй суд приговорил Джакишева к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и правом занимать руководящие должности в национальных компаниях на срок 7 лет. Это наказание суд поглотил более строгим из приговора от 12 марта 2010 года и окончательно к отбытию наказания назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.