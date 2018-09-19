Мир за ночь 18-19 сентября 2018 года

Китай введет с 24 сентября ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год, сообщает «Интерфакс». По данным министерства финансов КНР, пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,207 тыс. наименований американских товаров. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ). В случае же дальнейшего повышения Вашингтоном тарифов Китай будет отвечать соответственно, говорится в заявлении минфина КНР. Ранее США сообщили о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки. А накануне президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год. Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год.

В Польше планируется разместить американские военные базы. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне обсуждают соответствующий запрос Варшавы, пишет РБК. «Мы рассматриваем этот вопрос очень серьезно.Я знаю, что Польше очень нравится эта идея», - отметил Трамп перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, Варшава готова пойти на значительные преференции для США, чтобы добиться размещения американского военного контингента на своей территории. Между тем позже, на совместной с американским президентом пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение создать в стране военные базы США. «Мне очень хотелось бы, чтобы мы создали постоянные американские базы в Польше», - сказал он. Дуда отметил, что партнерство США и Польши является критическим «в свете растущих вызовов для безопасности», к числу которых он отнес агрессию России, распространения оружия массового поражения, терроризм, незаконную миграцию и напряженность на Ближнем Востоке.На эти цели в Польше готовы потратить $1,5-2 млрд.

В Роскосмосе заявили, что в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» не выявлено системных проблем при производстве «Союзов», сообщает ТАСС. «В РКК «Энергия» по итогам внутренней комиссии предприятия не выявлено системных проблем в технологии производства кораблей «Союз», которые могли привести к ошибочному повреждению «Союза МС-09», - сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов. Он добавил, что работу по расследованию обстоятельств повреждения корабля «Союз МС-09» планирует завершить до конца ноября. В свою очередь исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев сообщил, что российские космонавты во время планового выхода в открытый космос 15 ноября обследуют с внешней стороны отверстие в обшивке «Союза». Напомним, 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции «Союзе» - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения самолета ВКС Ил-20 в Сирии, пишет газета «Известия». «На месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Напомним, российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 военными на борту пропал с радаров и перестал выходить на связь примерно в 23:00 мск 17 сентября в 35 км от побережья Сирии. В это время израильские ВВС наносили удары по сирийской провинции Латакия, а также осуществлялись пуски ракет французского фрегата «Овернь». Как выяснилось позже, в Ил-20 попала ракета комплексов С-200 сирийских ПВО во время отражения атаки истребителей F-16 Израиля. Все находившиеся на борту погибли. Президент РФ Владимир Путин расценил атаку Израиля как нарушение суверенитета республики. Израиль в свою очередь обвинил в случившемся Сирию.

Министерство юстиции США проводит расследование против Tesla из-за публичных заявлений ее СЕО Илона Маска, пишет РБК. Как сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией, против компании открыто расследование по подозрению в мошенничестве. Поводом для этого стал твит Маска о том, что он рассматривает возможный выкуп акций Tesla c рынка при их цене $420. Из-за этого твита акции Tesla выросли почти на 11%, до $387. В самой компании сообщили, что в августе они получили запрос на добровольное предоставление документов для Минюста, на который был дан ответ. «Мы не получали повесток, просьб о даче показаний или информации о каких-либо процессуальных действиях. Мы уважаем желание Минюста получить информацию об этом и уверены, что ситуация быстро разрешится, когда они рассмотрят всю полученную информацию», - приводит Bloomberg сообщение компании. Агентство сообщает, что параллельно свое расследование против Tesla ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако оно началось еще до твита Маска – в комиссии заинтересовались обоснованностью заявлений Tesla о производственных целях и запланированных объемах продаж автомобилей. Между тем на фоне этих сообщений акции Tesla упали на 4,4%, до $282.





