Эксимбанк лишен лицензии

Банк лишен лицензии "за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов, нормативных правовых актов, а также невыполнение крупным участником Банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации", проинформировал Нацбанк.

"Приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан №325 от 27 августа 2018 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом. С 28 августа 2018 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в Банк денег", - указывается в сообщении Нацбанка.

Накануне Эксимбанк сообщил о том, что совет директоров банка покинули все его члены. Правление банка планировало сложить свои полномочия в середине сентября, тогда же должно было состояться общее собрание акционеров банка.

В середине апреля, выступая на совещании в Акорде, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют «ужасные (финансовые - V) показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими».

С 29 мая Нацбанк приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Эксимбанк Казахстан» сроком до 29 августа включительно.

В июне глава Нацбанка Данияр Акишев заявлял, что финрегулятор обсуждает возможности стабилизации банков с их акционерами. Основной причиной сложившейся ситуации он назвал «плохое качество ссудных портфелей банков, которые не генерировали достаточных денежных средств для исполнения своих обязательств перед вкладчиками».