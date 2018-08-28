Нацбанк лишил лицензии Qazaq banki

Банк лишен лицензии за "ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов", сообщил Нацбанк.

В банке "назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Банка". Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом, говорится в сообщении Нацбанка.

С 28 августа 2018 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег, указывает регулятор

Нацбанк также проинформировал, что в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительной ликвидации банка.

Напомним, в июле Нацбанк приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц Qazaq Banki до 28 сентября включительно.

В апреле Национальный банк уже объявлял о приостановлении лицензии Qazaq Banki на привлечение новых депозитов и открытие счетов физических лиц в качестве санкций в ответ на «ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям» и других пунктов закона «О банках и банковской деятельности». Лицензия была приостановлена до 27 июля текущего года.

Ранее агентство S&P понизило кредитные рейтинги института до преддефолтной отметки CCC- на фоне проблем с ликвидностью. Аналитики агентства писали, что по состоянию на 7 февраля 2018 году почти 35-40% кредитного портфеля банка составляли кредиты с признаками обесценения.

С начала прошлого года Qazaq Banki вел переговоры с Bank RBK об объединении. Объединённый финансовый институт должен был заработать под брендом Bank RBK уже к началу 2018 года. Однако в октябре 2017 года Bank RBK отказался от идеи объединения с Qazaq Banki. После серии консультаций банки пришли к выводу, что в нынешней ситуации каждому институту более целесообразно развиваться самостоятельно.

В середине апреля 2018 года, выступая на совещании в Акорде, Нурсултан Назарбаев сообщил, Qazaq Banki находится в группе из трёх банков, которые имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут (выполнить обязательства - V) перед своими вкладчиками».