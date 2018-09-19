Температура воздуха будет ниже нормы 2-4°С
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Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Дожди, местами сильные, и понижение температуры воздуха ожидается в Казахстане 20-22 сентября, сообщает РГП «Казгидромет».

«После нескольких тёплых и сухих дней на северные области республики смещается циклон с атмосферными фронтами. Поэтому в предстоящие трое суток в северных, а также центральных областях местами пройдут дожди, 22 сентября возможно сильные», - говорится в сообщении синоптиков в среду.

Кроме того, под влиянием холодного фронта, связанного с циклоном, кратковременные дожди с грозами ожидаются в южных и юго-восточных областях республики. А холодные массы воздуха с районов Урала вызовут понижение температуры, она будет на 2-4°С ниже нормы для данного периода.

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