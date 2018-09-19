Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане

«После нескольких тёплых и сухих дней на северные области республики смещается циклон с атмосферными фронтами. Поэтому в предстоящие трое суток в северных, а также центральных областях местами пройдут дожди, 22 сентября возможно сильные», - говорится в сообщении синоптиков в среду.

Кроме того, под влиянием холодного фронта, связанного с циклоном, кратковременные дожди с грозами ожидаются в южных и юго-восточных областях республики. А холодные массы воздуха с районов Урала вызовут понижение температуры, она будет на 2-4°С ниже нормы для данного периода.