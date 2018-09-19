Счетный комитет отходит от практики констатации фактов финнарушений

Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сообщила, что СК отходит от практики констатации фактов финансовых нарушений, сообщила пресс-служба главы государства.

«В настоящее время Счетный комитет отходит от практики констатации фактов финансовых нарушений и акцентирует свою деятельность на оценке эффективности. Нами оказывается помощь объектам аудита в выявлении причин, которые стали основой для финансовых нарушений, и даются соответствующие рекомендации», - отметила Годунова.

Она проинформировала президента о работе по аудиту госпрограмм и стратегических планов государственных органов, предварительной оценке республиканского бюджета на стадии его планирования и методологической поддержке ревизионных комиссий в регионах.

В свою очередь Назарбаев подчеркнул ключевую роль Счетного комитета в недопущении хищения бюджетных средств.

«Счетный комитет является важным органом, осуществляющим контроль за надлежащим освоением государственных финансов и независимую оценку исполнения бюджета. Средства должны выделяться строго по назначению», - сказал он.

В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений.