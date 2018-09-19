В трех районах Алматы временно не будет холодной воды

В Турскибском, Алатауском и Жетысуском районах Алматы временно будет отключена холодная вода в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения, сообщается на сайте ГКП «Алматы су».

«Ряд зданий, расположенных в Алатауском, Жетысуском и Турскибском районах Алматы севернее (ниже) проспекта Рыскулова, с 20 часов 24 сентября сегментарно отключат от холодного водоснабжения в связи с плановой реконструкцией инженерных сетей города – Талгарских водоводов диаметром от 1200 до 1400 мм», - говорится в сообщении.

Работы включают в себя замену на магистральных трубах 16 единиц запорно-отсекающей арматуры, которые не менялись более 50 лет. Реконструкция водопроводных сетей в указанных районах будет вестись круглосуточно. Подачу воды будут осуществлять поэтапно «по мере завершения ремонтных работ»,

«Подача воды будут возобновлена с 10:00 часов 26 сентября. Полное восстановление водоснабжения в зоне его ограничения ожидается ко второй половине 26 сентября», - уточняется в сообщении.

Для обеспечения водой социальных учреждений и жителей в это период будут задействованы 23 автоцистерны, список мест расположения которых указан на сайте предприятия.