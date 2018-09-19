Ранее он занимал должность директора службы внешней разведки «Сырбар»
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Габит Байжанов назначен секретарем Совбеза
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Указом главы государства Габит Байжанов назначен помощником президента – секретарем Совета безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Байжанова Габита Жакыпбаевича помощником президента – секретарем Совета безопасности Республики Казахстан, освободив от должности директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»», - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Между тем другим указом главы государства исполнение обязанностей директора службы внешней разведки временно возложено на первого заместителя директора силовой структуры Исатая Сартаева.

Кроме того, распоряжением президента Кузембек Аденов освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки «Сырбар» в связи с переходом на другую работу, а на его место назначен Жанат Шаймерденов, ранее временно занимавший пост помощника президента – секретаря совбеза РК.

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