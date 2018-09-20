В Казахстане нужно строить комбинаты по производству стали, считают машиностроители

Председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев заявил о необходимости строительства в стране металлургических комбинатов по производству автомобильной стали, сообщает «Казинформ» .

«Машиностроение является самым основным потребителем металлургической продукции. Сегодня особые виды стали: высоколегированную, высокопрочную и автомобильную сталь мы импортируем в основном из Российской Федерации», - сказал Пшембаев.

Он добавил, на сегодня очень актуален вопрос строительства металлургических комбинатов по производству высоколегированной, высокопрочной стали. «Как минимум 100 тыс. тонн стали в год мы должны производить у себя. Учитывая темпы роста автомобилестроения в ближайшие годы, этот вопрос станет сверхактуальным», - сказал глава Союза машиностроителей.

Первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр ответил, что в разрабатываемой программе по развитию машиностроения на 2019-2030 годы будет предусмотрено производство собственной стали.

Как сообщалось, производство автомобилей в Казахстане выросло 64,5%.