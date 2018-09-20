В АДГС надеются на поддержку депутатов
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В Казахстане намерены обязать политслужащих уходить в отставку за коррупцию среди подчиненных
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

В парламенте Казахстана находится законопроект, который предполагает установление персональной ответственности руководителей, в том числе политических госслужащих, за коррупцию со стороны их подчиненных, сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов.

«Сейчас мы уже зашли в парламент с поправками об установлении персональной ответственности руководителей в случае привлечения за коррупцию их подчиненных. Если касается политических госслужащих, речь идёт о политической ответственности, обязанности подать в отставку. Если административных, то если в непосредственном подчинении находится сотрудник, совершивший (коррупционное правонарушение – V), данный руководитель будет освобождаться от занимаемой должности», - сказал Бектенов в ходе совещания по вопросам противодействия коррупции в министерстве энергетики Казахстана.

Он выразил надежду, что в ближайшее время такие нормы будут приняты. «Я думаю, что мы у депутатского корпуса поддержку найдём», - сказал Бектенов.

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