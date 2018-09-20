На обеспечение студентов общежитиями МОН направит 15 млрд тенге

В Казахстане в ближайшие три года будет выделено 15 млрд тенге для размещения госзаказа в студенческих общежитиях, сообщила пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Во исполнение поручения главы государства министерство провело активную подготовительную работу для начала практической реализации проекта. На сегодняшний день решены вопросы финансирования. В проекте республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период поддержано порядка 15 млрд тенге для размещения государственного заказа во вводимых общежитиях», - сообщили в пресс-службе МОН в четверг.

В МОН напомнили, что глава государства в Пяти социальных инициативах для улучшения условий проживания студенческой молодежи поручил ведомству построить до 2022 года новые студенческие общежития не менее чем на 75 тыс. мест. Для решения этого вопроса он предложил развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах ГЧП.

В ведомстве сообщили, что разработаны и утверждены подзаконные акты, регламентирующие порядок размещения государственного заказа в общежитиях.