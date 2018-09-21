Мир за ночь 20-21 сентября 2018 года

Великобритания создаст киберподразделение для противостояния России, ЕС не согласился на Brexit по плану Терезы Мэй, США ввели санкции против Китая за покупку российских Су-35 и С-400 и утвердили новую стратегию кибербезопасности страны. Тем временем восстановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а в Танзании при крушении парома погибли более 40 человек.

Великобритания планирует создать киберподразделение для противостояния угрозе со стороны России, пишет газета «Коммерсантъ». Инициатором этой идеи выступило британское Минобороны и Центр правительственной связи (GCHQ), отвечающего в том числе за безопасность страны в киберпространстве. Сообщается, что в новом подразделении будут работать 2 тыс. специалистов из числа сотрудников GCHQ, военных и контрактников. Они займутся проведением наступательных операций. Таким образом Великобритания хочет «значительно увеличить свою способность вести войну в киберпространстве». На реализацию этой идеи британские власти потратят как минимум 250 млн евро. Официально о создании нового подразделения объявят в ближайшее время.

Тем временем глава Европейского совета Дональд Туск на саммите в Зальцбурге заявил, что план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из ЕС не может быть принят странами союза, так как он подрывает единство европейского рынка, сообщает Русская служба ВВС. По его словам, предложения, сформулированные на заседании британского правительства в июле 2018 года, невыполнимы. Основное положение плана Терезы Мэй – это достижение общих торговых правил между ЕС и Великобританией после Brexit. Однако, по словам Туска, предложения не устраивают остальных членов ЕС в первую очередь по экономическим причинам. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой в адрес сторонников Brexit. «Brexit показал нам одно – (…)что те, кто говорят, что могут легко жить без Европы, что все будет в порядке, что будет много денег – они все лжецы. Это правдиво еще и потому, что они все ушли сразу после [референдума], и им не пришлось заниматься этим», - сказал Макрон.

США впервые ввели вторичные санкции против иностранцев за сделки с Россией. Под удар попал департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, купивший у нашей страны истребители Су-35 и комплексы С-400, пишет РБК. Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу внесены в санкционный список OFAC Минфина США (их активы в юрисдикции США подлежат блокировке). Кроме того, этому китайскому оборонному ведомству теперь нельзя поставлять продукцию и технологии американского происхождения, также ему закрыт доступ к валютным операциям в американской юрисдикции. Как поясняет РБК, институт вторичных санкций США ранее применялся к иностранным гражданам и компаниям, которые сотрудничают Кубой или Ираном, но к российским контрагентам применен впервые. США также могут ввести санкции против Турции, Индии, Катара и других потенциальных покупателей российских С-400. Китай стал первым иностранным заказчиком Су-35 и С-400. В ноябре 2015 года был заключен контракт на поставку КНР 24 истребителей Су-35, сумма договора составила $2 млрд. Первая партия из четырех самолетов была поставлена в конце 2016 года, в 2017 году Пекин получил еще 10 истребителей, оставшиеся десять были доставлены в 2018 году. Осенью 2014 года Россия и Китай подписали контракт на сумму более $3 млрд на поставку не менее шести дивизионов С-400.

Между тем американский президент Дональд Трамп Трамп в четверг утвердил новую стратегию кибербезопасности США, в которой внимание уделяется ответным шагам на якобы имеющие место действия в данной сфере России, Китая, Ирана и КНДР, а также дается санкция на американские кибероперации наступательного характера, сообщает ТАСС. «Эта стратегия вступает в силу сегодня», - объявил в четверг на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он отметил, что «Америка и ее союзники подвергаются атакам в киберпространстве каждый день, а «новая стратегия предписывает федеральному правительству предпринимать действия для обеспечения долгосрочного улучшения состояния безопасности в киберпространстве для всех американцев». По его словам, новая стратегия отменяет ограничения, наложенные предыдущей администрацией Барака Обамы на кибероперации США наступательного характера. «Это соответствует параграфу 1642 закона о санкционировании в области национальной обороны, который делает акцент на операциях по внедрению со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи», - пояснил Болтон. Ранее администрация президента США Дональда Трампа расширила полномочия Киберкомандования ВС США в том, что касается осуществления превентивных хакерских атак и вторжений в компьютерные сети других государств. В августе прошлого года Белый дом заявил, что Трамп распорядился преобразовать Киберкомандование в самостоятельную структуру Вооруженных сил США. В рамках этой структуры создана рабочая группа по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве. Решение о ее создании было принято на фоне приписываемого России американскими спецслужбами вмешательства в избирательный процесс в США в 2016 году.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает РБК. За это решение проголосовали 9 членов комитета, против – 2, воздержались – 3. РУСАДА было лишено прав в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, поскольку Москва не признала выводы комиссии о том, что во время проведения Олимпиады 2014 года в Сочи существовала государственная система фармакологической «поддержки» ведущих атлетов и дальнейшего их прикрытия. Российские чиновники заявляли, что это требование невыполнимо. Однако после долгих переговоров с WADA российские власти написали письмо с признанием выводов ​комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида о вовлеченности министерства спорта РФ в допинг-скандал, при этом о выводах комиссии Макларена в документе не упоминалось. Однако теперь Россия должна до конца года предоставить доступ согласованному Минспорта и WADA независимому эксперту к базе допинг-проб московской лаборатории для их перепроверки, которая должна завершиться до 30 июня 2019 года. Если РУСАДА не выполнит это условия, то снова лишится аккредитации.

При крушении пассажирского парома в Танзании погибли, по меньшей мере, 44 человека. Инцидент произошел в четверг на озере Виктория, сообщает «РИА Новости». Региональный комиссар города Мванзы Джон Монгелла заявил, что 44 тела были обнаружены и 37 человек спасены. Точное число людей на борту парома неизвестно, так как он может перевозить около сотни пассажиров. Правительство Танзании предполагает, что число утонувших может превысить 200 человек.

