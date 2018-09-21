В Казахстане к законотворческому процессу подключат искусственный интеллект

«Хочу отметить проводимую работу по разработке информационной системы «Е-законодательство». Система будет обрабатывать большие данные – «Big data», которые будут поступать из интернет-ресуров и баз данных государственных органов через их интеграцию. В дальнейшем планируется подключить к этой системе искусственный интеллект – робот», - сказал Бекетаев.

При этом он подчеркнул, что «робот не будет за людей писать нормы законопроекта».

«Он будет обрабатывать аналитические данные по запросу госоргана и выдавать результат, необходимый для разработки проекта НПА», - уточнил министр.

Он также сообщил, что к законотворческому процессу планируется подключить научно-исследовательские структуры.

«Крупные научные центры мира обладают сильными информационными системами. Они также подключены к основным государственным базам данных. Поэтому эти центры работают не только на основе теории и литературы, но и на основе анализа правоприменительной практики. Моделируются результаты конкретных законодательных новелл и делаются выводы о последствиях в отдельных сферах общественных отношений или отрасли экономики. В этой связи в настоящее время нами принимаются и другие превентивные меры организационного характера. В частности, использование в законотворческом процессе потенциал Института законодательства, как главного научно-исследовательского органа, а также Республиканского центра правовой информации, как содержателя единого государственного учета нормативных правовых актов и их услуги информационно-правового направления», - сказал Бекетаев.

Министр добавил, что кроме этого планируется концептуально пересмотреть процесс принятия нормативно-правовых актов, порядок проведения юридической экспертизы и правового мониторинга.

«До конца текущего года в рамках соглашения со Всемирным Банком будет проведен сравнительный анализ международного опыта по данному вопросу с последующей разработкой законопроекта», - сказал он.