Перевозчикам нужно повышать культуру вождения водителей – Байбек

В Алматы на нескольких маршрутах обновили автобусы. Аким города Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы и отметил, что автопаркам, обновляющим подвижной состав, будет оказываться поддержка, сообщила пресс-служба городского акимата.

Новые автобусы будут обслуживать маршруты №23 (пос.Кыргауылды – пос.Бесагаш) и №78 (а/в Саяхат – пос.Жалпаксай), а также маршрут №62 – в дополнение к ранее обновленным автобусам.

Как рассказал заместитель директора ТОО «Каскеленский автобусный парк» Кайрат Юсупов, раньше перевозки осуществлялись «на автобусах старше 20 лет, соответственно не всегда получалось соблюдать график, были нарекания пассажиров».

«Сейчас за счет собственных средств мы приобрели 30 автобусов Yutong экологического класса Евро-5 с общей вместимостью до 70 человек», - сказал он.

В свою очередь Байбек отметил, что автопаркам, обновляющим подвижной состав, будет оказываться поддержка, в том числе путем субсидирования. Однако перевозчикам необходимо повышать культуру вождения водителей и качество оказываемых услуг.

«В Алматы в рамках реализации транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта продолжается обновление подвижного состава. В целом до конца года планируется довести долю нового общественного транспорта до 80%», - проинформировали в акимате.