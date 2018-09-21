В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Северо-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях в связи с погодными условиями 22 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

Так, в субботу в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, местами сильный, местами гроза и град. Ночью и утром местами туман. Ветер местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Петропавловске также ожидаются дождь, гроза, град, ночью и утром туман. Днем порывы ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области 22 сентября также местами сохраняются гроза, туман, град, днем пыльная буря, шквал, ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области синоптики прогнозируют ветер 15-20 м/с.