В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Северо-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской
областях в связи с погодными условиями 22 сентября объявлено штормовое
предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».
Так, в субботу в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, местами сильный, местами гроза и град. Ночью и утром местами туман. Ветер местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Петропавловске также ожидаются дождь, гроза, град, ночью и утром туман. Днем порывы ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской области 22 сентября также местами сохраняются гроза, туман, град, днем пыльная буря, шквал, ветер 15-20 м/с.
В Костанайской области синоптики прогнозируют ветер 15-20 м/с.
Loading...