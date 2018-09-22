Назарбаева ознакомили с планом застройки Астаны

Аким Астаны Бахыт Султанов представил главе государства Нурсултану Назарбаеву план по дальнейшему развитию и застройке жилых массивов столицы, в частности информацию о планах возведения социальных, коммерческих, административных и жилых объектов, а также доложил о перспективах инфраструктурного развития города, сообщила пресс-служба главы государства.

По информации Султанова, с начала текущего года в столице было введено в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья, до конца 2018 года планируется построить еще 2,3 млн кв. м.

В свою очередь Назарбаев, подчеркивая высокую социальную значимость создания комфортных условий для проживания столичных жителей, указал на необходимость применения комплексного подхода в градостроительстве и отметил важность обеспечения горожан доступными социальными объектами, в том числе образовательными и медицинскими учреждениями.

Кроме того, президент Казахстана остановился на вопросах озеленения столицы, строительства парковочных мест и транспортных развязок, которые позволят оптимизировать автомобильный трафик в городе.