ТОП-10 казахстанских туробъектов презентуют инвесторам в октябре

ТОП-10 туристических объектов Казахстана планируется презентовать инвесторам на первом инвестиционном турфоруме, который пройдет в октябре в Астане, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. По его словам, в десятку объектов войдут такие зоны отдыха, как Балхаш, Баянаул, Имантау-Шалкарская курортная зона и другие.

«По всем 10 ТОП-объектам карты туристификации, в том числе, по Балхашу, Баянаульской, Имантау-Шалкарской курортной зоне, Астане и другим разрабатывается мастер планы. Презентация ТОП-10 для международных инвесторов состоится на первом в истории Казахстана туристском инвестиционном форуме в октябре. И на 16-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Новые подходы и тенденции в развитии туризма», который пройдет 8-9 ноября в Петропавловске с участием глав двух государств», - сообщил Мухамедиулы.

Еще одной точкой развития туризма, по мнению министра, может стать горный кластер Алматинской области.

«Есть все предпосылки, что Алматинский регион может стать одним из крупнейших центров для горнолыжного развития. Чимбулак есть, горнолыжный кластер в Табагане есть, рядом «Лесная сказка» строит свою спусковую лыжную базу. И, конечно, вдали Ак булак. Если мы только на первом этапе их соединим между собой канатной дорогой, то это будет сеть горнолыжной инфраструктуры», - отметил глава Минкультуры и спорта.

Вместе с тем со строительством канатной дороги, считает Мухамедиулы, будут развиваться не только зимние виды отдыха, но и летние, такие как пешеходные, конные, велосипедные.

«В данное время уже сотни тысяч людей сами в летнее время этот горный туризм осваивают. Нам только остается соединить их с инфраструктурой, и тогда не будет необходимости въезжать в Чимбулак, а можно, находясь в Ак булаке, по канатной дороге дойти до Чимбулака. И далее, конечно, нам надо протягивать до Каскелена и Тургень», - заявил министр.

«Но Тургень, как вы знаете, в 89-м году французская компания начала первый этап строительства, и, конечно, все предпосылки есть, что Тургень привлекает огромное внимание международных инвесторов», - заключил Мухамедиулы.