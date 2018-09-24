ТРЦ в Казахстане проверяются ежегодно – МВД

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, говоря о пожарной безопасности в ТРЦ, заявил на брифинге в СЦК, что проверки проводятся ежегодно и не только по предписанию прокуратуры.

«После событий, которые произошли в России (пожар в ТЦ «Зимняя вишня» - V), было предписание Генпрокуратуры проверить внепланово все торговые объекты и помещения, чья площадь составляет более 3 тыс. квадратных метров. Это не говорит о том, что мы их проверяем только по требованию прокуратуры или по заявлениям граждан, которые сами выявили нарушение и обратились к нам. Проводится плановая ежегодная проверка данных объектов», - сказал Ильин.

Он отметил, что проверки проводились также с привлечением общественности. И все выявленные нарушения устранялись практически сразу.

«Очень много нарушений, которые выявлялись, исправились сразу в ходе проверки. По некоторым объектам, в частности, как я уже ранее говорил, по 20 объектам мы подавали в суд о закрытии либо приостановке деятельности до устранения нарушений. У нас таких фактов с приостановкой деятельности не было зафиксировано, то есть все устраняли недоставки. Но мы с вами видим тенденцию, когда приходить проверяющий, представители прокуратуры и СМИ, открываются эвакуационные выходы и на каждом находится достаточное количество охранных вневедомственных структур. Как только проверка закрывается, уходит, немного притупляется бдительность и все возвращается на круги своя. Опять закрывается аварийный выход, появляются какие-то дополнительные помещения на путях эвакуации», - констатировал он.

Ильин подчеркнул, что «в данном направлении должны работать не только правоохранительные органы с мечом над предпринимателями, но и должно быть осознание культуры».

«Если уже все бизнесмены и предприятия, которые осуществляют торговлю и живут за счёт потребителя, то есть за счёт нас с вами, которые приходят и оставляют свои деньги, развлекая детей и сами посещая магазины, то они должны нести ответственность, в том числе моральную за правильность эксплуатации своих объектов. Каждый раз выходить и проводить совместно рейды здесь несколько неправильно, должна быть общая культура. Но в любом случае при обращениях или повторных случаях, которые будут, оперативно мы через прокуратуру, получая разрешение на проверку, отработаем и накладываем административные штрафы, и передаём материалы в суд», - сказал замминистра МВД.

