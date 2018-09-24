1 тыс. новых автобусов закупят в Шымкенте

На решение транспортных проблем Шымкента направят 120 млн тенге, сообщает «Казинформ» . В частности, планируется закупить 1 тыс. новых автобусов, из них 300 – уже в этом году.

«В этом году мы привезём 300 новых автобусов. Переговоры об их закупке уже заканчиваются, в этой связи ведутся переговоры с банком развития. А в следующем году закупим ещё 700 новых. В наших планах завезти в общей сложности в течение этого и следующего годов 1 тыс. новых автобусов. И если к ныне существующим 1 тыс. автобусам мы завезем ещё 1 тыс., это поможет полностью снять в городе транспортную проблему», - сказал на внеочередной сессии городского маслихата глава города Габидулла Абдрахимов.

Как сообщается, на улучшение работы пассажирского транспорта выделена субсидия в размере 120 млн тенге.

Кроме того, было решено выделить на ремонт и асфальтирование автотрасс дополнительно к утверждённому бюджету ещё 183 млн тенге. Также будут выделены деньги на строительство 10 социальных объектов в рамках государственно-частного партнёрства.

В их числе 2 объекта образования, по управлению здравоохранения 1 здание, 4 здания объектов управления спорта и 3 здания по линии управления строительства», - перечислила заместитель акима города Гульжан Курманбекова.

После присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения бюджет мегаполиса увеличился на 11 млрд и достиг 94 млрд тенге. За это решение депутаты городского маслихата проголосовали единогласно.



