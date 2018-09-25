В Казахстане запустили программу по отслеживанию похищенных мобильных телефонов

В Казахстане запущена программа, отслеживающая местонахождение мобильных телефонов. Пока она работает в пилотном режиме, но в полной мере заработает после того, как в стране будут идентифицированы и зарегистрированы все телефоны, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. Напомним, что по планам министерства информации и коммуникаций, телефоны, которые не будут зарегистрированы в стране, будут отключены от сети с 1 января 2019 года.

«По сотовым телефонам, как я уже докладывал, сейчас будут приниматься меры по их идентификации. Подключить похищенный телефон в Казахстане будет практически невозможно, пока (граждане - V) не представят свой ИИН, все свои паспортные данные. Поэтому правильно говорят в отношении того, что похищенные сотовые телефоны теперь будут реализовываться за границей», - сказал Касымов.

По его заверениям, в МВД принимают предупредительные меры и уже запустили специальную программу, которая отслеживает геолокацию похищенных мобильных телефонов.

«Мы будем видеть, где и в какой стране наш похищенный телефон включился и работает. Вот такая программа у нас будет. Сейчас, по сути дела, 85-87% похищенных телефонов включается в Казахстане. Небольшая часть, есть анализ, мы видим их в КНР, России, Узбекистане, Кыргызстане. Мы видим, мы отправляем запросы, будем работать. Но пока из-за того, что у нас нет должного порядка в регистрации, 85% похищенного используется у нас в Казахстане», - пояснил министр.

Вместе с тем он уточнил, что программа уже работает, МВД ее апробирует.