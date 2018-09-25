В Казахстане планируют создавать частные индустриальные зоны

В Казахстане разрабатывают новый законопроект по специальным экономическим зонам и индустриальным зонам. Проект закона предусматривает предоставление земельных участков в аренду управляющей компании, возможность передачи объектов инфраструктуры в управление, аренду управляющей компании и вводятся понятия «частные» и «государственные» индустриальные зоны, сообщает «Казинформ» .

«В мировой практике индустриальные зоны формировались в частном порядке по инициативе самих предпринимателей-производственников. Достигая критической массы, они понимали, что гораздо выгоднее скооперироваться с рядом аналогичных производств и подвести инфраструктуру или создать ее. Таким образом, распределяется стоимость этих коммуникаций на всех, удешевляется производство. У нас индустриальные зоны создаются по инициативе государства, частично им инвестируется. Появление в законопроекте института частных индустриальных зон продиктовано стимулированием частного сектора на собственное развитие», - сказал директор индустриальной зоны Алматы Мухтар Турабеков на первом форуме резидентов индустриальных зон.

На сегодняшний день в Казахстане 22 индустриальные зоны с участием государства, они расположены в семи регионах (Алматы, Шымкент, Туркестанская, Актюбинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Мангистауская области). Решается вопрос о создании таких зон в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

В Алматы индустриальная зона заполнена на 70%, здесь работают 40 компаний-резидентов, запущено 5 заводов. Вместе с тем в Шымкенте, где первые заводы появились 5 лет назад, инфраструктура индустриальной зоны уже загружена, и для расширения производств необходимо проводить новые коммуникации. В этом случае для дальнейшего развитие необходимо создавать новые индустриальные зон за счет самих предпринимателей. А новый законопроект должен простимулировать частные инициативы.

Однако, как отмечает Турабеков, «многие вопросы в законопроекте не разрешены». По его словам, «принципиальная позиция государства – при создании частных индустриальных зон инвестиции должны быть частные». «Но будет стимулирование всех составляющих, чтобы частникам было это интересно», - добавил он.

«Мы к институтам, которые предусматриваются в проекте, пришли постепенно. Из года в год просили вносить изменения, новые нормы. Самое главное, что законопроектом закрепляется понятие индустриальной зоны в правовом поле. От этого статуса и правового положения зависит, какие может создать условия для дальнейшего развития. В индустриальных зонах развиваются те или иные производства, которые для нашей экономики в приоритете. Соответственно, мы должны делать сильные индустриальные зоны с развитой инфраструктурой, большим объемом сервисов и с более низкими затратами при больших ресурсах»,- продолжил он уже в кулуарах форума.