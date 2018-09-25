В Астане убили журналистку

В Астане в подъезде собственного дома убита корреспондент новостного портала Nur.kz Ирина Бекетова. По информации ДВД города, подозреваемый в совершении преступления установлен.

Как сообщили коллеги Бекетовой, убийство произошло сегодня ночью. Причины и обстоятельства выясняет полиция. У погибшей остались четверо детей, которых она воспитывала одна, старший из них – на инвалидности, а младшим детям-двойняшкам по 3 года.

Между тем в ДВД Астаны сообщили об установлении личности подозреваемого.

«Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней местной жительницы. Приняты все меры к задержанию подозреваемого. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении пресс-служба ДВД.

Ирина Бекетова более 10 лет проработала в ведомственной газете АО «КТЖ» «Железнодорожник Казахстана». Несколько дней назад она перешла на работу в Nur.kz.