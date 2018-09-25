Назарбаев посетит Шымкент

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит рабочие
поездки в Жамбылскую и Туркестанскую области, а также посетит Шымкент,
говорится в анонсе предстоящих событий с участием главы государства,
опубликованном на сайте Акорды.
Также в пресс-службе президента напомнили, что 28 сентября Назарбаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в городе Душанбе.
«В рамках мероприятия состоится обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия стран Содружества, а также будут рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности организации. Ожидается, что глава государства на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч», - говорится в сообщении.
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