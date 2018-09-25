Назарбаев посетит Шымкент

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит рабочие поездки в Жамбылскую и Туркестанскую области, а также посетит Шымкент, говорится в анонсе предстоящих событий с участием главы государства, опубликованном на сайте Акорды.

Также в пресс-службе президента напомнили, что 28 сентября Назарбаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в городе Душанбе.

«В рамках мероприятия состоится обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия стран Содружества, а также будут рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности организации. Ожидается, что глава государства на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч», - говорится в сообщении.