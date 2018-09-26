Евросоюз намерен инвестировать в ЦА на долгосрочную перспективу

Глава отдела Европейской внешнеполитической службы по России, «Восточному партнерству» и Центральной Азии Люк Девинь заявил, что Евросоюз верит в перспективы развития Центральной Азии и намерен инвестировать в этот регион на долгосрочную перспективу, сообщает «РИА Новости» .

«Мы верим в долгосрочную перспективу региона», - заявил Девинь на круглом столе в Европейском институте азиатских исследований, посвященном реформам в Узбекистане и сотрудничеству в Центральной Азии, и добавил, что ЕС инвестирует в регион тоже «на долгосрочную перспективу».

Он напомнил, что в 2015 году были проведены переговоры «о соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном». «Мы ведем эту работу с Кыргызстаном и Азербайджаном, и мы очень рады, что скоро начнем переговоры с Узбекистаном», - добавил Девинь.

Он отметил, что ЕС действует, исходя из «целей устойчивости в плане окружающей среды, а также налоговой политики», потому что хочет видеть не «чрезмерно обремененные долгами страны», а «видеть социальную стабильность», «международные стандарты и транспарантные процедуры». Девинь подчеркнул, что Евросоюз хотел бы поддержать развитие региона «для стабильности». «Потому что, будем честны, это для нас новый рынок. Мы увеличиваем инвестирование в регионе посредством нашей помощи, мы хотим развивать сопряжение не только через инфраструктурные проекты, но и через правила, через людей, чтобы регион мог пользоваться, например, такой (образовательной) программой как Erasmus», - добавил он.

На прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала стратегию ЕС по развитию сопряжения Европы и Азии. Согласно разработанной стратегии, Евросоюз намерен развивать связи с Азией через приоритетные транспортные коридоры, энергетическое сотрудничество и цифровые сети, партнерства на основе правил и стандартов, позволяющих лучше управлять потоками товаров, капиталов и услуг, а также через повышение эффективности использования финансовых ресурсов для инвестиций. В стратегии также указывается, что в ближайшие десятилетия региону потребуется более 1,3 трлн евро в год инвестиций в инфраструктуру для поддержания нынешних темпов роста и адаптации к изменению климата.