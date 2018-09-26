Казахстан и Китай договорились устранить проблемы в сфере перевозок

По итогам переговоров в Урумчи, которые состоялись с 18 по 21 сентября между делегацией комитета транспорта МИР РК и департамента транспорта СУАР КНР по вопросам международных перевозок, стороны договорились устранить проблемы в данной сфере, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

По данным ведомства, на встрече были рассмотрены проблемные вопросы в сфере двухсторонних грузовых и пассажирских перевозок, определен окончательный объем квоты обмена бланками разрешений на 2018 год и предварительный на 2019 год. По итогам переговоров достигнут ряд договоренностей.

«Для проезда казахстанских грузовиков до городов Урумчи, Ининь и Алтай китайская сторона проведет работу по приведению своего законодательства и стандартов требованиям Конвенции TIR. До этого времени кузов грузовых автомобилей должен быть цельнометаллическим либо с верхней металлической крышей и брезентовым тентом с двух сторон кузова. Также был обсужден запрет въезда китайских грузовиков в казахстанскую часть МЦПС «Хоргос», в ходе которого китайская сторона сообщила о проведении ими консультаций с управляющей компанией МЦПС «Хоргос» с китайской стороны и получении ответа об отсутствии запрета», - проинформировали в МИР РК.

Кроме того, в первом квартале 2019 года графики перевозчиков РК и СУАР КНР, обслуживающих регулярные международные автобусные маршруты из Урумчи в Алматы, Талдыкорган, Чунджу, Георгиевку и Шымкент, будут разделены по дням недели для обеспечения паритетных перевозок. Также стороны договорились ежемесячно обмениваться информацией о перевозчиках, допускающих нарушения работы регулярных международных автобусных маршрутов.

«Решено на 2018 год произвести дополнительный обмен бланками разрешений вида «С» в количестве 10 тыс. штук, а на 2019 год обменяться 50 тыс. указанных бланков», - заключили в пресс-службе.