В СНГ за терроризм разыскивают свыше 9 тыс. человек

Более 9 тыс. человек находятся в розыске в странах СНГ за участие в террористических организациях, в том числе 5 тыс. наемников, сообщил ТАСС руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков.

«По состоянию на сентябрь текущего года в межгосударственном розыске СНГ за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 9 тыс. граждан СНГ, около 5 тыс. - это наемники, то есть лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран», - заявил Новиков.

Он отметил, что АЦТ на постоянной основе обменивается информацией о местах вероятного нахождения разыскиваемых граждан, а эти сведения используются для информационного обеспечения межгосударственной операции «Розыск» и комплекса оперативно-розыскных мероприятий Центра «Трал-Антитеррор». Также Центр ежемесячно направляет сведения о разыскиваемых террористах и наемниках в рабочую структуру Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ «Барьер».

«Начиная с 2015 года, при содействии АТЦ СНГ задержаны 83 человека, объявленных в розыск в связи с причастностью к террористической деятельности. На основании данных, направленных АТЦ СНГ за период с 2015 года по настоящее время, органами финансовых разведок государств - участников СНГ выявлено 207 человек, причастных к финансированию терроризма», - сказал Новиков.