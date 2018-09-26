Условия для расчетов в нацвалютах будут созданы в ЕАЭС к 2025 году

Условия для расчетов в нацвалютах между странами ЕАЭС будут созданы к 2025 году. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

«За последние четыре года мы видим, что расчеты в торговле в национальных валютах выросли с 60 до 75% от общего объема расчетов. Это очень серьезное продвижение вперед. Но для того, чтобы во взаиморасчетах мы полностью осуществляли все выплаты в национальной валюте, нам еще необходимо провести определенную работу. (…) В центре нашего внимания должна быть тема гармонизации законодательства в финансовой сфере. А фундаментально этот вопрос можно решить благодаря основополагающим нормам, которые заложены в союзном договоре. В частности, в 2025 году мы должны сформировать общий финансовый рынок», - сказал Саркисян.

Он напомнил, что в декабре 2016 года президенты стран ЕАЭС дали поручение центральным банкам совместно с правительствами и ЕЭК разработать концепцию формирования общего финансового рынка и представить ее на утверждение. «Наши центральные банки готовят этот документ. Мы надеемся, что в нынешнем году они завершат работу. Это означает, что у нас будет более четкое видение того, как мы будем гармонизировать наше законодательство», - уточнил председатель коллегии.

При этом он отметил, что «одновременно необходимо создавать новые финансовые инструменты в национальных валютах, которые востребованы со стороны бизнеса, создают более благоприятную финансовую инфраструктуру и делают выгодным использование взаиморасчетов в национальных валютах». «И, разумеется, необходимо развивать совместные сферы деятельности, чтобы увеличивалось количество самих контрактов. Автоматически будет расширяться поле для расчетов в нацвалютах. Кроме того, есть сферы, где товары из стран ЕАЭС традиционно предлагаются в долларах. Переход на расчеты в национальных валютах будет очень мощным стимулом для дедолларизации наших экономик. В результате наш бизнес будет в большей степени ориентирован на использование российского рубля или других национальных валют», - добавил Саркисян.

«Я думаю, что после того, как у нас произойдет гармонизация финансовых рынков, к 2025 году это создаст необходимую законодательную базу, которая в свою очередь сформирует прежде всего для бизнеса благоприятные условия», - уточнил он.

Также он сообщил, что на сегодняшний день до сих пор существуют барьеры во взаимной торговле.

«Перед нами стоит задача создания благоприятных условий для углубления взаимной торговли. А это означает, что мы должны обеспечить полную реализацию четырех свобод: перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы с сожалением констатируем, что сегодня еще существуют барьеры, изъятия, ограничения, которые не позволяют в полной мере реализовать тот интеграционный потенциал, который у нас сегодня существует. Многие страны согласились на изъятия, чтобы вхождение в Евразийский экономический союз было более гладким, бесконфликтным для предпринимателей. Но одновременно это создает проблемы для формирования общих рынков. Поэтому перед нами стоит задача по снятию барьеров, которые до сих пор существуют», - пояснил Саркисян.

Глава ЕЭК добавил, что на данный момент зафиксировано более 120 различных барьеров и ограничений, «по половине из них есть согласие всех стран, что необходимо их преодолевать», «а по остальным в комиссии идет острая дискуссия». При этом основной проблемой в этом вопросе он назвал отсутствие согласованных политик.

«Причина проблемы не в барьерах. Они лишь следствие того, что мы проводим разные политики, которые неминуемо приводят к возникновению новых барьеров или препятствий. Поэтому фундаментальное решение проблемы заключается в том, что мы должны проводить согласованные политики», - сказал он.

По словам Саркисяна, именно из-за того, что шли «очень острые дискуссии внутри союза», единый рынок лекарств был запущен с опозданием на год.

«Было очень сложно прийти к согласию. Но нам удалось в прошлом году согласовать все позиции. Мы приняли порядка 25 нормативных документов на уровне комиссии, которые создают общий фармацевтический рынок. Он предполагает единые каноны регистрации, производства, обращения лекарств, признание стандартов друг друга. Очень важен в этой связи запуск электронной интегрированной системы, позволяющей регистрировать лекарственные препараты в соответствии с новыми правилами. Регистрация производится национальными органами, минздравами и аккредитованными при минздравах организациями. После лицензирования ими лекарств они свободно смогут перемещаться по всей территории ЕАЭС. Эта система начала работать в августе», - сказал Саркисян, добавив, что постепенно эта инфраструктура будет расширяться, и в полной мере планируется реализовать намеченные планы в этой области с 2026 года.

«До этого времени лекарственные средства, которые зарегистрированы в соответствии с национальным законодательством, будут иметь хождение во всех странах союза. А уже с начала 2026 года обращаться на союзном рынке смогут только те лекарства, которые зарегистрированы по стандартам и требованиям ЕАЭС», - уточнил он.

Саркисян сообщил, что в 2019 году планируется запустить единый рынок электроэнергии, «основные программы и концепции утверждены». «Правда, еще не решено, как будет определяться стоимость транзита электроэнергии по территории стран Евразийского экономического союза», - отметил он.

Кроме того, в планах – создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией.

«Следующее направление — сотрудничество с Индией: здесь мы тоже ведем интенсивные переговоры. А кроме того, с Египтом, Израилем, Сингапуром и Сербией. Надеюсь, что мы определимся в этом году с Индией и Сингапуром. Но подписание соответствующих соглашений произойдет, скорее всего, уже в следующем году», - заключил Саркисян.