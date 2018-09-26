Цеснабанк снимет лимиты на выдачу наличных в ближайшие дни

В ближайшие дни «Ценабанк» планирует снять лимиты на выдачу наличных средств граждан, заявил в среду в ходе пресс-конференции председатель правления банка Ульф Вокурка. По его словам, такие меры были приняты в связи с переходом к плану действий в непредвиденных ситуациях.

«Уже упомянутый план действий в непредвиденных ситуациях предусматривает, чтобы мы перешли на ручное управление ликвидностью банка. В этой связи у нас в некоторых филиалах были введены временные ограничения по выдаче наличными одному клиенту в двухнедельный срок», - сказал Вокурка, отвечая на вопрос об ограничении выдачи средств на сумму более 1 млн тенге.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день руководство банка действует в рамках плана в непредвиденных ситуациях. Однако, пообещал Вокурка, в ближайшее время ситуация стабилизируется, и граждане смогут получать свои деньги без ограничений.

«Я ожидаю, что мы ближайшие дни вернёмся к полностью нормализованному режиму работы. Те два события, о которых мы уже говорили, подкрепление капитала банка и выкуп частных наших активов, они, конечно, у нас восстанавливали ликвидность в нужном размере, чтобы отвечать по всем требованиям клиентов без задержки. Есть еще определённый остаток от тех ажиотажных дней, пик которых наблюдался в середине прошлой недели. Уже стабилизируется ситуация, клиенты это тоже понимают», - резюмировал председатель правления банка.