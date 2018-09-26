Назарбаев обсудил с Байжановым дальнейшую работу Совбеза

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу помощником президента - секретарем Совета безопасности Габитом Байжановым. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Совбез является специальным органом, осуществляющим координацию государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка, а также укрепления обороноспособности страны, сообщила пресс-служба президента.

«Новый закон о Совете безопасности значительно расширяет его полномочия. В связи с этим необходимо детально изучить нормативно-правовую базу, в том числе документы, регламентирующие деятельность правоохранительных и специальных органов», - поручил Назарбаев.

Байжанов доложил президенту о ходе подготовки к проведению очередного заседания Совбеза, а глава государства в свою очередь дал ряд конкретных поручений по его дальнейшей работе.

Напомним, Габит Байжанов был назначен на пост секретаря Совбеза указом президента 19 сентября.