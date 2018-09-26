Назарбаев обсудил с Байжановым дальнейшую работу Совбеза

Президент поручил детально изучить нормативно-правовую базу о деятельности правоохранительных органов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу помощником президента - секретарем Совета безопасности Габитом Байжановым. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Совбез является специальным органом, осуществляющим координацию государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка, а также укрепления обороноспособности страны, сообщила пресс-служба президента.
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