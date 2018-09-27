Мир за ночь 26-27 сентября 2018 года

ФРС США повысила базовую ставку до 2-2,25% годовых, четыре страны изъявили желание стать постоянными членами Совбеза ООН, МВФ увеличил кредит Аргентине на $7,1 млрд, а Трамп обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы. Между тем в Польше суд обязал премьера страны опровергнуть свои заявления, в Москве на аукционе паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали за 9 млн рублей, а Катар создает свободную зону для иностранных СМИ.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 2-2,25% годовых, сообщает РБК. Напомним, что в 2018 году ФРС повышал ставку дважды – в марте и июне. В начале августа ставка была сохранена на уровне 1,75-2% годовых. В 2017 году ФРС повышала ставку три раза: в декабре – до 1,25-1,5%, в июне – до 1-1,25% и в марте – до 0,75-1% годовых. В коммюнике денежно-кредитная политика впервые за долгое время не охарактеризована как стимулирующая (accomodative). ФРС отмечает, что это не сигнализирует об изменении вероятного направления денежно-кредитной политики, но они «по-прежнему ожидают дальнейшего постепенного увеличения диапазона ставки». В частности, 12 из 16 участников последнего заседания комитета считают, что ставка повысится еще раз до конца года. Судя по ожиданиям ФРС, ужесточение денежно-кредитной политики должно продолжиться в 2019-2020 годах. Медианный прогноз ставки от регулятора на 2019 год – 3,13%, на 2020 год – 3,4%. В 2019 году, как считают 9 из 16 участников заседания, ставка вырастет минимум трижды.

Бразилия, Германия, Индия и Япония считают, что число постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН должно быть расширено, сообщает ТАСС. Как указывается в совместном заявлении глав МИД четырех стран, которое в среду распространило бразильское внешнеполитическое ведомство, стороны встретились на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вновь заявили о «необходимости реформы Совбеза в самые короткие сроки, в том числе о расширении состава его постоянных и непостоянных членов». По их мнению, это будет способствовать укреплению легитимности, эффективности и представительности ООН. Министры считают, что «нынешний принцип формирования Совбеза не отражает новой глобальной реальности». Совбез ООН состоит из 15 членов, 5 из которые являются постоянными и 10 – непостоянными. Постоянные члены – Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний период. 5 из 10 непостоянных членов подлежат переизбранию ежегодно.

Международный валютный фонд (МВФ) увеличил сумму финансовой помощи Аргентине. Об этом, как сообщает РБК, МВФ договорился с Буэнос-Айресом. Таким образом Аргентина вместо $50 млрд получит $57,1 млрд. Эти средства будут перечислены до 2021 года. Как заявила глава МВФ Кристин Лагард на совместной с аргентинским министром экономики Николасом Духовне пресс-конференции в Нью-Йорке, «Фонд по-прежнему полностью привержен оказанию помощи Аргентине в решении стоящих перед ней задач». «Я поддерживаю пересмотренный план реформ в Аргентине и считаю, что это будет способствовать восстановлению уверенности рынка в амбициозной экономической программе правительства», - сказала Лагард. Вести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи из-за обесценивания национальной валюты аргентинские власти начали в мае. В начале июня МВФ согласился дать Буэнос-Айресу кредит в размере $50 млрд.

Президент США Дональд Трамп в выступлении на заседании Совбеза ООН, посвященном нераспространению оружия массового поражения, обвинил Китай во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс, пишет «Коммерсантъ». «Китай пытается вмешиваться в выборы, они не хотят, чтобы мы победили. Я первый президент США, который по вопросам торговли пошел на спор с Китаем, и мы этот спор выигрываем», - заявил Трамп. В свою очередь высокопоставленный дипломат КНР Ван И, выступая в Совбезе ООН, подчеркнул, что Китай не вмешивался и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. «Мы отказываемся принимать необоснованные обвинения против Китая», - сказал он. Вместе с тем ранее Белый дом пообещал в ближайшие недели представить «тонны данных», на основании которых Китай обвинят в кибератаках, вмешательстве в выборы и воровстве интеллектуальной собственности.

Апелляционный суд Варшавы в среду постановил, что премьер Польши Матеуш Моравецкий должен в течение 48 часов опровергнуть свои слова об исполнении правительством программы по строительству дорожной инфраструктуры, сказанные 15 сентября в рамках избирательной кампании в ходе предвыборного митинга правящей партии «Право и справедливость» (PiS), сообщает РБК. «Мы за 1–1,5 года потратили на местные дороги больше денег, чем коалиция PO-PSL (предыдущая правящая коалиция «Гражданской платформы» (РО) и «Польской крестьянской партии» (PSL) потратила за все восемь лет (пребывания у власти)», - заявил тогда премьер. «Гражданская платформа» подала на Моравецкого в суд. Адвокат премьера заявил, что не согласен с решением суда, но «скорее всего, оно будет исполнено». Оппозиционная «Гражданская платформа» в свою очередь потребовала, чтобы Моравецкий подал в отставку. 21 октября в Польше пройдут местные выборы.

Паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя продали на торгах в московском аукционном доме «Литфонд» за 9 млн рублей, пишет газета «Известия». Документ предположительно был первым удостоверением личности музыканта, в паспорте указаны данные о семейном положении Цоя, военной обязанности и прописке. Кроме того, на аукционе за 3 млн рублей с молотка ушла записная книжка Цоя, в которую он вписывал контакты своих друзей и знакомых. В частности, в ней можно найти телефоны Михаила Науменко, Артема Троицкого, Бориса Гребенщикова. Рукопись песни «Хочу перемен!» продана за 3,6 млн рублей. В августе некий Дмитрий решил продать паспорт, записную книжку и рукописи песен лидера рок-группы «Кино» через московский аукционный дом. При этом эЭксперты признали документы подлинными.

Правительство Катара в среду одобрило создание свободной зоны для регистрации иностранных СМИ, сообщает «РИА Новости». Как отмечается в сообщении кабинета министров по итогам еженедельного заседания, «свободная зона для регистрации СМИ создается с целью привлечь международные СМИ, компании, исследовательские и учебные организации в сфере СМИ и цифровых медиа, а также для поддержки создания инвестиционных медиафондов, кино- и телевизионного производства». Директор Управления по связям с правительством Катара Сейф бен Ахмед Аль Тани, назвал принятие правительством закона о создании медиагородка в зоне свободной торговли «важным шагом для руководства Катара» с целью не только развития СМИ в регионе, но и «создания прозрачной журналистики, которой можно доверять». В Катаре находится штаб-квартира известного телеканала «Аль-Джазира», который стал первым арабским каналом, завоевавшим популярность во всем мире и послужившим примером при создании других арабских новостных телеканалов.